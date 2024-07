Można zrzucić zbędne kilogramy w tydzień. Schudnąć szybko i skutecznie da się tylko wtedy, gdy od razu zacznie się działać i racjonalnie podejdzie się do swoich nawyków żywieniowych.

Co musisz wiedzieć o odchudzaniu?

Przed podjęciem decyzji o odchudzaniu należy wiedzieć, że w krótkim czasie nie osiągniesz zniewalających efektów, a tak naprawdę wejdziesz w pierwszą fazę zrzucania zbędnych kilogramów. Wprowadzisz organizm w prawidłową przemianę materii i poczujesz, jakbyś „odciążyła” swoje ciało.

Zmień przyzwyczajenia żywieniowe

Wprowadzenie drobnych zmian do codziennego życia niewiele kosztuje, a po prostu działa:

Regularność. Jedzenie o stałych godzinach normuje pracę układu pokarmowego.

Mniejsze porcje. Jedź częściej, ale w małych posiłkach (jedz 5 mniejszych posiłków w ciągu dnia).

Przed ważnym spotkaniem czy uroczystością zapomnij o alkoholu, słodyczach, napojach kolorowych czy silnie przetworzonych posiłkach (gotowe jedzenie z puszki, konserwy, jedzenie ze słoika czy kartonu) – są to produkty o wysokiej wartości pustych kalorii. Biorąc pod uwagę dwa powyższe zalecenia oraz unikanie tych produktów uda ci się stracić na wadze nawet do 2 kilogramów.

Więc zamiast pójść po pracy na przysłowiowego hamburgera czy kebaba, zajdź do sklepu i kup warzywa, aby przygotować w domu zdrowy posiłek – sałatkę wielowarzywną, leczo czy ostatnio popularną tortillę. To one, obok owoców, powinny być podstawą twojej diety. Pamiętaj też o naturalnych spalaczach tłuszczu – ananas, grejpfrut, cytryna, truskawka.

Dieta kluczem do stracenia zbędnych kilogramów

Wydaje się, że tydzień to bardzo mało czasu, aby organizm mógł w zdrowy, funkcjonalny sposób spalać tłuszcz. Nie jest to jednak prawdą – rozpocznij dzień od szklanki wody z cytryną, w ciągu dnia pij lekko gazowaną wodę mineralną w dużych ilościach, a kawę zastąp zieloną herbatą – odczujesz różnicę od razu. Musisz być świadoma, że tygodniowa dieta tylko przygotuje twój organizm do spalania tłuszczu – w ciągu tygodnia oczyścisz organizm, pozbędziesz się nadmiaru wody, poprawisz działanie metabolizmu. Pamiętaj jednak, że każdy kilogram mniej będzie cieszył jak nigdy.

