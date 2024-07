Dieta na wypadające włosy to żywienie oparte na komponowaniu jadłospisu w taki sposób, aby zawierał w szczególności witaminy i składniki odżywcze wspomagające kondycję skóry głowy. Działanie w tym kierunku wykazuje żelazo, cynk, krzemionka, witaminy A, C, E oraz witaminy z grupy B. Znajdziemy je przede wszystkim w zielonych warzywach, orzechach, roślinach strączkowych, pełnych ziarnach zbóż, rybach oraz produktach mlecznych.

Reklama

Dieta na wypadanie włosów – aktywność fizyczna i relaks

Przyczyn wypadania i osłabienia włosów jest wiele. Może to być stres, niewłaściwie zbilansowana dieta, która nie dostarcza wszystkim niezbędnych składników odżywczych, stosowanie niektórych leków (zwłaszcza hormonalnych), warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia (np. wzmożone działanie promieni UV i soli morskiej latem lub suche powietrze i noszenie czapek zimą). Zamiast wcierać w zniszczone końcówki kolejny cudowny balsam czy olejek, warto najpierw przeanalizować czy w codziennym jadłospisie znajdują się produkty niezbędne do utrzymania we właściwej kondycji włosów i skóry głowy, zawierające witaminy i mikro- i makroelementy. Ponadto pamiętajmy, że aktywność fizyczna również może pozytywnie wpływać na stan włosów. Regularny ruch to odpowiednie dotlenienie całego organizmu oraz jego właściwe ukrwienie. Dzięki temu wszystkie procesy zachodzą sprawniej, a włosy, skóra i paznokcie wyglądają znacznie lepiej.

Dieta na wypadanie włosów – zielone warzywa, orzechy, pełne ziarna zbóż

Zawarte w brukselce, szpinaku czy brokułach duże ilości witaminy A i C regulują wydzielanie sebum, które działa ochronnie na łuskę włosa i skórę głowy. Niedobór żelaza może przejawiać się w kruchości, łamliwości i nadmiernym wypadaniu włosów. Aby do niego nie dopuścić jedzmy szpinak (warto pamiętać, że ze szpinakiem i szczawiem nie wolno przesadzać ze względu na wysoką zawartość odkładających się w nerkach szczawianów – 1-2 razy w tygodniu wystarczy), natkę pietruszki, brokuły oraz suszone owoce. Żelazo wchłania się najlepiej w towarzystwie witaminy C, dlatego łączmy produkty zawierające ten pierwiastek np. z kapustą, brzoskwiniami lub cytrusami. Napary ze skrzypu polnego, kasza jaglana oraz owoce morza takie jak np. ostrygi zawierają niezbędną dla organizmu (w tym dla włosów) krzemionkę. Cynk znajdziemy w rybach, orzechach i ziarnach soi. Witaminy z grupy B w produktach z pełnych ziaren zbóż, jak również w fasoli, nabiale czy kaszach. Ponadto zawarte w kiełkach słonecznika aminokwasy siarkowe wpływają pozytywnie na tworzenie się keratyny, która jest podstawowym budulcem włosa.