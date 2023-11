Jedną z lepszych diet na upalne dni jest dieta śródziemnomorska. W tej diecie podstawą są warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste oraz jogurty. Oczywiście bardzo ważna jest również odpowiednia ilość wypijanej wody, która powinna wynosić przynajmniej 2 litry dziennie. Na obiad zamiast gorącej zupy grochowej czy ogórkowej warto zjeść samodzielnie przygotowany chłodnik ze świeżych warzyw.

Na pewno w takie upały trzeba więcej pić. Najlepiej niech będzie to woda mineralna, sok, herbata owocowa albo ziołowa. Lepiej zrezygnować z napojów, które zawierają kofeinę, ponieważ mają one działanie moczopędne oraz pobudzające. Ważne jest, aby pić nie tylko wtedy, gdy odczuwa się pragnienie, ale również wtedy go nie czujemy – tylko w taki sposób można prawidłowo nawodnić organizm. Jest to szczególnie ważne u osób starszych i dzieci, u których należy zatroszczyć się, by ilość wypijanych napojów była odpowiednia.

Dieta na lato: Nie tylko owoce i warzywa…

Zazwyczaj jest tak, że gdy na zewnątrz rośnie temperatura, to maleje apetyt, zmniejsza się energia i nie mamy na nic ochoty. Dotyczy to również spożywania posiłków, szczególnie takich jak np. gorące potrawy. Dieta latem powinna ochładzać organizm i sprawiać ulgę. Aby tak było, warto wzbogacić ją o produkty, który będą idealne na upały. Należą do nich m.in. owoce – pomarańcze, arbuzy, gruszki oraz jabłka. Warto wprowadzić je do diety latem głównie dlatego, że regulują poziom nawodnienia organizmu. Poza tym, podczas upałów zaleca się wzbogacić dietę o produkty, takie jak jogurty, które również mają działanie orzeźwiające oraz wspomagające trawienie. Świetnym pomysłem jest połączenie jogurtu naturalnego z owocami i zblendowanie, dzięki temu powstanie pyszny koktajl. To również świetna alternatywa dla słodyczy, których w upały lepiej unikać. Poza pustymi kaloriami, nie wnoszą do organizmu żadnych niezbędnych składników odżywczych i sprawiają, że tylko na krótki czas jesteśmy syci, a później ponownie pojawia się głód i ochota na więcej słodkości.

Na zewnątrz upał? Zjedz chłodnik, czyli zimny obiad idealny!

Kiedy na dworze upał, zazwyczaj nie mamy ochoty na gorący dwudaniowy obiad, a trzeba pamiętać, że jest to jednak bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Dlatego, aby z niego nie rezygnować i urozmaicić dietę na lato, warto wybrać zimny obiad, czyli chłodnik, który jest przygotowywany na bazie kefiru lub naturalnego jogurtu z dodatkiem warzyw. Z kolei na drugie danie można przygotować sałatkę ze świeżych owoców oraz warzyw. Taki obiad na pewno ochłodzi, będzie smaczny i doda energii. Trzeba pamiętać o tym, że prawidłowo skomponowana dieta powinna dostarczyć do organizmu odpowiedniej dawki wszystkich, niezbędnych składników odżywczych.