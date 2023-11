Dieta 5:2, czyli inaczej "dieta krótkiego postu" jest wielkim hitem w USA i Wielkiej Brytanii. Nic w tym dziwnego. Każdy przecież marzy o diecie, podczas której będzie mógł jeść wszystko co lubi, a i tak schudnie.

Dieta Mosleya polega na tym, że przez pierwsze pięć dni jesz wszystko na co masz ochotę, a przez następne dwa stosujesz głodówkę. Czy jednak dieta, którą zachwycił się cały świat działa i jest zdrowa dla naszego organizmu?

Dieta Mosleya - zasady

Dieta Mosleya polega na podzieleniu tygodnia na dwie fazy. Przez pierwsze 5 dni jemy wszystko na co mamy ochotę, przez następne 2 stosujemy tzw. głodówki. Na czym one polegają? Nie rezygnujemy całkowicie z jedzenia, lecz bardzo restrykcyjnie obcinamy kalorykę posiłków w te dni. Trzeba przestrzegać z góry określonego limitu kalorii - kobiety 500 kcal, mężczyźni 600 kcal. Jest to bardzo mała liczba, odpowiadająca około 1/4 pełnego zapotrzebowania dziennego. Tworzymy zatem duży deficyt kaloryczny, który przyczynia się do zrzucenia wagi.

W czasie okresu redukcyjnego powinno się stawiać na produkty białkowe - mięso, ryby, nabiał, jajka, a także warzywa. Przez dwa dni trzeba spożywać jedynie dwa posiłki dziennie - śniadanie i kolacje, między którymi powinno być 12 godzin przerwy.

Najlepiej aby dni postne nie występowały od razu po sobie, wtedy ciężej jest utrzymać post i możemy poczuć się słabo.

Dieta Mosleya - czy jest zdrowa?

Wielu lekarz i dietetyków uważa, że dieta oparta na przerywanej głodówce nie jest najlepszym pomysłem. Może prowadzić do zaburzeń metabolizmu, a także problemów z odżywianiem, jak anoreksja czy wilczy głód. Naprzemienne objadanie się i głodówka zupełnie rozreguluje nasz organizm.

Drugim aspektem jest to, iż jeśli przez cały tydzień będziemy jeść niezdrowe produkty, to nawet przy deficycie kalorycznym nie będziemy zdrowi. Co prawda schudniemy, ale nie w zdrowy, zrównoważony sposób.

Brytyjska służba zdrowia National Health Service z jednaj strony skrytykowała dietę 5:2, ze względu na negatywne skutki uboczne: rozdrażnienie, brak energii i problemy z zasypianiem. Z drugiej strony uznała, że zmniejsza ryzyko otyłości, a także zachorowania na cukrzyce czy raka.

Tak na prawdę jedynym sposobem na zdrowe i długotrwałe schudnięcie jest zmiana nawyków żywieniowych, aktywność oraz pełnowartościowa i zrównoważona dieta.

Czy Dieta Mosleya działa? - efekty odchudzania

Dieta 5:2 przyczyni się do zredukowania wagi pod jednym warunkiem. Nie możemy się objadać nadmiernie w dni bez głodówki. Cały sens odchudzania opiera się na deficycie kalorycznym, który jest budowany przez dwa dni ograniczania jedzenie. Jeśli jednak przez resztę czasu nadrobimy zredukowaną ilość kalorii, to nie masz szans na zrzucenie kilogramów.

Na dłuższą metę dieta ta zaburzy nasz metabolizm, który może zwolnić przez strach przed niedostarczeniem składników odżywczych. Wtedy czeka nas tzw. efekt jojo.

Dieta oprócz efektów wizualnych, według dr Mosleya ma także regulować poziom insuliny i obniżyć poziom złego cholesterolu. Dr Michael Mosley przetestował dietę na swoim organizmie. Zapewnia, że dzięki niej zrzucił 8 kg w sześć tygodni, a poziom cukru i cholesterolu unormował się.