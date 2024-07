Naleśniki amerykańskie są daniem prostym i szybkim w przyrządzeniu. Świetnie sprawdzą się na weekendowe śniadanie. Można podać je na słodko, ale też na słono. Jedna porcja to około 200 kcal.

Przepis na amerykańskie naleśniki

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

1,5 szklanki mąki pszennej,

1,25 szklanki mleka,

1 jajko,

1 łyżka stołowa cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka soli,

3 łyżki roztopionego masła.

Sposób przygotowania:

W misce należy wymieszać mąkę, cukier, sól i proszek.

Po wymieszaniu składników na środku zrobić małe wgłębienie. Do środka wlać mleko, wbić jajko i dodać roztopione masło. Całość należy dokładnie zmiksować, aż ciasto będzie miało gładką konsystencję.

Należy rozgrzać olej na patelni. Gdy patelnia ma odpowiednią temperaturę, można wylać na nią ciasto, każdorazowo ok. 0,25 szklanki . Można więcej, jeżeli ciasto ma być grube. Smażyć aż naleśnik będzie miał brązowy kolor z obydwu stron.

Najlepiej podawać ciepłe, polane syropem klonowym.

Smacznego!

Ciekawostka: Naleśniki amerykańskie (Pancakes/Hotcakes) są daniem tradycyjnym i popularnym w krajach anglosaskich. W Anglii np. podawane są na ostatki. Mimo że nazywamy je naleśnikami, w rzeczywistości bliżej im do naszych racuchów, ponieważ są znacznie grubsze i mają inną konsystencję. Istnieje także wersja, w której do ciasta dodaje się starte jabłka. Z reguły podaje się do nich syrop klonowy, ale dopuszczalne są też inne kombinacje:

z konfiturami malinowymi i lodami,

z cukrem i olejkiem migdałowym,

z bitą śmietaną i czekoladą,

z Nutellą lub masłem i dodatkiem soku cytrynowego.

Można również naleśniki jeść na słono, choć z reguły pancakes traktowane są jako danie deserowe słodkie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład podać je ze szpinakiem lub serem fetą. Kombinacja w jakiej zestawimy naleśniki amerykańskie zależy tylko i wyłącznie od naszej fantazji i poczucia smaku.