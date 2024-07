Gofry ze świeżymi owocami są doskonałym pomysłem na szybki i przepyszny deser. Wystarczy, że rozrobisz ciasto, wlejesz je do gofrownicy, upieczesz gofry a na wierzch dodasz bitą śmietanę i wybrane świeże owoce.

Reklama

Składniki na ciasto na gofry:

1,5 szklanki mąki,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli,

2 łyżeczki cukru pudru,

2 jajka,

łyżeczka cukru wymieszanego z nasionami wanilii;

pół szklanki oleju roślinnego,

1,5 szklanki mleka,

truskawki, maliny, banany bądź jagody,

Czas przygotowania: 25 minut

Stopień trudności: łatwe

Zobacz także

Ciasto na gofry - sposób przygotowania:

Mąkę wsyp do głębokiego naczynia, po czym dodaj do niej proszek do pieczenia, szczyptę soli, cukier wanilinowy i cukier puder. Całość dokładnie wymieszaj, dodaj dwa jajka, olej roślinny i mleko. Wszystko zmiksuj za pomocą miksera (do uzyskania jednolitej konsystencji) i odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce. W tym czasie dobrze rozgrzej gofrownicę, rozprowadź ciasto za pomocą łyżki i piecz je przez około 3 minuty. Po tym czasie ostudź gotowe gofry na kratce (dzięki temu są bardziej chrupiące), przełóż je na talerz i polej bitą śmietaną. Na tak zrobione gofry dodaj wybrany owoc, mogą to być truskawki, maliny, banany, jagody czy inne owoce i polej czekoladą.

Składniki na polewę czekoladową:

125 g masła;

prawdziwe kakao – 2-3 łyżki;

2-3 łyżki mleka;

4-5 łyżek cukru pudru.

Czekolada – sposób przygotowania:

W głębokim rondelku rozpuść masło, dodaj 2-3 łyżki mleka, wymieszaj (do uzyskania jednolitej konsystencji) i zdejmij z ognia. Wsyp 4-5 łyżek cukru pudru i prawdziwe kakao, po czym mieszaj energicznym ruchem do zniknięcia grudek. Odczekaj chwilę do zgęstnienia czekolady i polej nią wierzch gofrów.

Składniki na bitą śmietanę:

śmietanka kremówka 30%;

3 łyżki cukru pudru.

Bita śmietana - sposób przygotowania:

Śmietankę kremówkę odstaw do lodówki na kilka godzin przed ubijaniem. Po tym czasie przelej ją do głębokiej misy i zacznij ubijać mikserem, na początku na niskich, potem na najwyższych obrotach. W trakcie ubijania śmietanki dodawaj do niej partiami cukier puder. Miksuj do uzyskania sztywnej piany.

Smacznego!