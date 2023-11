Swimrun jest wytrzymałościową dyscypliną sportową, która powstała niespełna 20 lat temu w Szwecji. Polega ona na pokonaniu określonych tras w formie pływania i biegu (stąd nazwa od angielskich słów: swim – pływanie, run – bieganie). Swimrun uprawia się na otwartej przestrzeni, a z uwagi na to, że wiąże się on z ekstremalnym wysiłkiem jest przeznaczony dla osób w pełni zdrowych i odpowiednio przygotowanych pod względem fizycznym.

Reklama

Pierwsze zawody swimrun odbyły się dopiero w 2006 roku. W Polsce dyscyplina jest obecna dopiero od kilku lat, ale stale zyskuje na popularności wśród osób lubujących się w sportach wytrzymałościowych.

Co o swimrun powinien wiedzieć każdy początkujący?

Zasady swimrun są bardzo proste. Chodzi o pokonanie określonej trasy i dotarcie z punktu A do punktu B. Rywalizacja odbywa się zazwyczaj w parach, chociaż w ostatnim coraz częściej można spotkać się z zawodami organizowanymi dla pojedynczych osób. W przypadku rywalizacji w parach kluczowe znaczenie ma nie tylko wytrzymałość i kondycja fizyczna, ale również umiejętność współpracy i zaufania do partnera.

Trasy są bardzo wymagające i należy pokonać je na zmianę biegając i pływając. Dzięki temu, że rywalizacja odbywa się na łonie natury jest bardzo nieprzewidywalna i pozbawiona schematów. To właśnie „dreszczyk emocji” podczas nieprzewidzianych zdarzeń na trasie przyciąga do uprawiania dyscypliny osoby poszukujące mocnych wrażeń.

Swimrun może uprawiać każda dorosła osoba, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Z racji tego, że podczas tego sportu organizm jest mocno eksploatowany i narażony na ekstremalny wysiłek, wcześniej warto wykonać podstawowe badania i skonsultować się z lekarzem.

Jaki sprzęt jest potrzebny do uprawiania swimrun?

Aby uprawianie swiumrun było bezpieczne, niezbędny jest odpowiednio dobrany sprzęt. Rywalizacja ma ściśle określone ramy czasowe, co oznacza, że konkretną trasę należy pokonać w wyznaczonym czasie. W każdym momencie przemierzania trasy – podczas biegu i pływania – zawodnik posiada ze sobą cały sprzęt. Musi być on zatem możliwie najlżejszy i łatwy do przenoszenia.

Każda osoba chcąca rozpocząć swoją przygodę ze swimrun powinna zaopatrzyć się w:

uniwersalne buty do pływania i biegania,

kostium z pianki,

boja,

gogle do pływania,

czepek pływacki.

Reklama

Poza wymienionymi rzeczami można również rozważyć zakup specjalnych linek asekuracyjnych, które przydają się podczas pokonywania najtrudniejszych etapów trasy.