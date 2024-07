Wina białe są mniej kaloryczne od czerwonych, a w słodkich winach jest więcej kalorii niż w winach wytrawnych. Zawartość cukru zależy również od jakości wina.

Kaloryczność różnych rodzajów wina

Z zasady wina białe mają mniej kalorii niż wina czerwone, a wina słodkie mają kalorii więcej niż te wytrawne. Kaloryczność zależy także od jakości produktu, im lepsze wino, tym mniejsze szanse, że jest ono sztucznie dosładzane. Wtedy zawartość cukru w winie zależeć będzie od zawartości cukru w gronach, z których wino zostało wyprodukowane. Kieliszek wina białego słodkiego może mieć od 111 do 213 kcal, wina białego wytrawnego od 107 kcal do 173 kcal, wina musujące do 150 kcal, słodkie wino deserowe od 189 kcal do 275 kcal, natomiast czerwone wina wytrawne zawierają od 135 kcal do 195 kcal.

Wpływ wina na odchudzanie

Alkohole, w tym także wina, to produkty z wysoką zawartością kalorii. Porcja alkoholu to zatem spora dawka kalorii, ale niestety tzw. Pustych kalorii czyli bez wartości odżywczych. Organizm, który poświęca czas na trawienie alkoholu, spowalnia trawienie przyswojonych tłuszczów i cukrów, zatem metabolizm jest spowolniony, a substancje gromadzone są w tkance tłuszczowej. Dlatego też w wytycznych większości diet wyklucza się z jadłospisu nie tylko słodycze czy tłuste, smażone produkty, ale również alkohol. Alkohol raczej nie idzie w parze z realizacją planu zrzucenia zbędnych kilogramów.

Badania dotyczące wpływu alkoholu na apetyt

Badania przeprowadzone w Holandii, a opublikowane w The American Journal of Clinic Nutrition pozwoliły sprawdzić, jaki apetyt miały osoby pijące przed posiłkiem wodę, soki owocowe i drinki z wysoką zawartością alkoholu. Wyniki badań wskazują, że osoby, które wybierały drinki, podczas posiłku jadły mniej i wolniej od osób, które wybierały wodę lub sok. Zatem alkohol zmniejsza łaknienie, gdyż dostarcza dużej porcji kalorii. Beverly Clevidence, badacza z amerykańskiego departamentu rolnictwa, zauważyła, że alkohol odmiennie działa na ludzi szczupłych i otyłych. Tym pierwszym pomoże schudnąć, natomiast u drugich spowoduje wzrost wagi ciała. Nie przemawia to jednak na korzyść alkoholu jako elementu diety nawet u osób szczupłych, gdyż pamiętać ciągle należy, że są to kalorie pozbawione wartości odżywczych.