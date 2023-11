Zdania co do tego, czy grzyby są wartościowym produktem, który warto uwzględniać w codziennej diecie, są podzielone. Niektórzy są przekonani, że poza smakiem grzyby nie mają w sobie absolutnie nic. Inni twierdzą, że są skarbnicą witamin i mikroelementów. Warto przekonać się, jak jest naprawdę.

Grzyby leśne chętnie spożywane są jedynie w niektórych krajach świata. W wielu zakątkach Europy nie je się ich prawie wcale – mieszkańcy Szwecji, Norwegii, Danii, Austrii, Belgii czy Hiszpanii właściwie nie znają innych grzybów niż uprawiane w szklarniach pieczarki czy boczniaki.

Co kryją w sobie grzyby?

Grzyby, podobnie jak warzywa, zawierają w sobie przede wszystkim wodę (stanowi ona około 80%). Dzięki temu zawierają niewielkie ilości kalorii i mogą być bez przeszkód spożywane przez osoby, które próbują stracić na wadze.

Podstawowym budulcem ścian komórkowych grzybów jest chityna. Jest to wielocukier, którego chemiczna budowa zbliżona jest do struktury błonnika. Chityna, podobnie jak błonnik, nie jest rozpuszczana przez soki żołądkowe. To właśnie ze względu na jej obecność grzyby mogą powodować problemy trawienne – po spożyciu przez długi czas zalegają w żołądku, by później jedynie przemieścić się w dół układu pokarmowego.

Wśród witamin, jakie zawierają grzyby, wymienia się między innymi:

witaminę A (w postaci karotenu) – największe jej ilości zawierają mleczaje,

witaminę B1 – szczególnie dużo zawierają jej kurki (ilość witaminy B1 w tych grzybach jest tak samo wysoka, jak w przypadku drożdży piekarskich),

witaminę D – duże jej ilości zawierają przede wszystkim borowiki i podgrzybki brunatne,

witaminę PP (niacyna) – określana również jako witamina B3, można znaleźć ją we wszystkich gatunkach grzybów.

Grzyby zawierają także wiele soli mineralnych oraz mikroelementów. Najważniejsze z nich to:

żelazo,

potas,

fosfor,

miedź ,

, wapń,

cynk,

jod,

mangan.

Warto pamiętać, że znacznie więcej witamin i mikroelementów znajduje się w kapeluszach niż trzonkach grzybów.

Czy warto włączyć grzyby do swojej diety?

Jak widać, grzyby zawierają wiele cennych wartości odżywczych, a przy tym są wyjątkowo niskokaloryczne. Włączenie ich do swojego menu może być dobrym pomysłem. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na zawartość ciężkostrawnej chityny, grzybów nie powinny spożywać dzieci, kobiety w ciąży, osoby mające problemy z nerkami lub wątrobą.