W przypadku złego samopoczucia rosół rozgrzeje organizm, wzmocni go i doda witamin oraz minerałów. Przygotowanie zupy jest czasochłonne, dlatego jeśli planujemy imprezę i mamy obawy złego samopoczucia następnego dnia, warto zupę zrobić dzień przed imprezą.

Rosół od pokoleń jest uznawany za leczniczą zupę. Podaje się go w przypadku osłabienia organizmu. W potrawie znajduje się duża ilość warzyw i mięsa, dlatego jest ona cennym źródłem witamin i minerałów. Rosół pomaga w przypadku przeziębienia, osłabienia, zatrucia a także podczas kaca. Doskonale uzupełnia wypłukane z organizmu witaminy, wzmacnia ciało i dodaje mu energii do walki z nieprzyjemnymi dolegliwościami.

Czym jest kac, objawy

Kac jest rodzajem zatrucia ciała toksynami zawartymi w alkoholu i pojawia się kilka godzin po wypiciu zbyt dużej ilości trunku. Skutkuje wzrostem temperatury ciała, rozszerzeniem naczyń krwionośnych, bólem głowy oraz mdłościami. Innymi objawami są bóle żołądka, wstręt do alkoholu, bezsenność, problemy z koncentracją, brak apetytu, osłabienie, potliwość, rozdrażnienie, pragnienie, nadwrażliwość na hałasy i światło. Po zatruciu alkoholem organizm jest wyniszczony i potrzebuje odpoczynku oraz specjalnej diety. Obecnie nie ma leku, który usuwa wszystkie skutki tej dolegliwości. Niektóre domowe sposoby mogą załagodzić objawy kaca. Jedną z nich jest np. spożywanie świeżego rosołu.

Rosół dobrze też zjeść przed imprezą, gdyż pełen żołądek powstrzymuje wchłanianie alkoholu.

Właściwości rosołu

Rosół jest nazywany królewską zupą.

Jest niezwykle smaczny i pożywny, a przy tym posiada cenne właściwości:

rozgrzewa i syci organizm,

zawiera witaminy i minerały, które są łatwo przyswajalne (np. witaminę C oraz potas, żelazo, wapń, magnez, fosfor, krzem),

pomaga wyprodukować większą ilość komórek układu odpornościowego,

wzmacnia i regeneruje organizm, przyśpieszając zdrowienie ,

, przyśpiesza gojenie ran,

pomaga pokonać katar i wrócić do zdrowia po przeziębieniu,

leczy błony śluzowe jelit (uszczelniając je),

pomaga w przypadku zgagi, refluksu oraz chorób wrzodowych,

ma działanie przeciwzapalne,

wspiera trawienie ,

, rozgrzewa organizm,

nie obciąża żołądka.

uspokaja i ułatwia zasypianie.

Przepis na rosół

Na wszelkie dolegliwości najlepszy jest lekki rosół z wysokiej jakości mięsa i warzyw. Do jego przygotowania potrzebna jest woda, wołowina lub drób, włoszczyzna, a także przyprawy. Na początku ugotuj mięso, usuń szumowiny, a gdy będzie już miękkie, dodaj warzywa (marchew, korzeń pietruszki, seler, kapustę, pora, cebulę). Zmniejsz ogień i wrzuć do garnka przyprawy (pieprz, liście laurowe, ziele angielskie, sól). Wszystko zamieszaj i gotuj rosół na małym ogniu przez ok. 3 godziny. Potrawa jest łatwa w przygotowaniu, lecz czasochłonna.