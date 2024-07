Przepis na rosół dla dzieci – domowy rosół z kury z makaronem

W każdym domu rosół smakuje inaczej, ale to co się nie zmienia, to jego podstawa, czyli świeży drób. Aby rosół dla dzieci dobrze smakował, nie może w nim zabraknąć marchewki, pietruszki, cebuli i pora oraz aromatycznych liści laurowych.