Owoce są nie tylko źródłem cukrów, ale także błonnika, witamin i minerałów. Dlatego w dobrze zbilansowanej diecie powinno znaleźć się miejsce także na owoce. Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na owoce przetworzone (np. soki lub owoce suszone).

Reklama

Czy jeść owoce w diecie redukcyjnej?

Owoce są co prawda źródłem cukrów, ale również wielu cennych składników odżywczych. Świeży, nieprzetworzony owoc sezonowy na pewno nie będzie zagrożeniem dla sylwetki i nie spowoduje tycia. Co więcej, dostarczyć może błonnika, który korzystnie wpływa na przemianę materii. Każdy produkt jedzony w nadmiarze może zaszkodzić, dlatego też i przy owocach zalecany jest umiar, ale powinno znaleźć się na nie miejsce w codziennej diecie. Poza tym niektóre owoce (np. grejpfrut) wręcz słyną ze swoich właściwości wspomagających odchudzanie.

Kaloryczność wybranych owoców (kcal w 100 gramach)

18 kcal – arbuz,

22 kcal – grejpfrut,

26 kcal – truskawki,

28 kcal – maliny,

31 kcal – pomarańcze,

33 kcal – ananas,

33 kcal – mandarynki,

35 kcal – jabłka,

41 kcal – agrest,

42 kcal – gruszki,

47 kcal – kiwi,

61 kcal – brzoskwinie,

90 kcal – banan,

160 kcal – awokado.

W jakiej formie jest owoc? Suszony bardziej kaloryczny

Powyższe kalorie dotyczą owoców w ich naturalnej postaci. Natomiast wybierając soki owocowe, należy mieć na uwadze, że mogą one być sztucznie dosładzane – cukrem czy syropem glukozowo-fruktozowym. Picie dosładzanych soków owocowych może tuczyć, ale ze względu na dodatek substancji słodzących.

Również nieco ostrożniej warto też podejść do owoców suszonych, gdyż te są już bardziej kaloryczne. Na pewno wystrzegać się należy owoców kandyzowanych – są one nasączone cukrem, który będzie sprzyjał tyciu. Natomiast owoce suszone bez dodatków mają wiele cennych właściwości, ale ich kaloryczność względem owoców świeżych jest wyższa. Na przykład w 100 gramach suszonego ananasa są 332 kcal, suszony banan to 342 kcal, suszone jabłka dostarczą 255 kcal, a 288 kcal jest w 100 gramach suszonych moreli.

Zobacz także

Na ilość owoców w ciągu dnia powinny zwracać uwagę zwłaszcza osoby chore na cukrzycę.