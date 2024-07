Zbyt duża ilość kofeiny, którą wraz z mlekiem matki otrzymuje dziecko, może powodować jego niepokój, rozdrażnienie, problemy ze snem. Dawka kofeiny zawarta w jednej słabej lub średnio mocnej kawie jest jednak zbyt mała, aby wywołać taki efekt.

Kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale też w herbacie, yerba mate, napojach gazowanych, napojach energetycznych oraz w czekoladzie. Te napoje należy uwzględnić przy podliczaniu dostarczonej organizmowi ilości kofeiny.

Jaka ilość kofeiny jest bezpieczna, podczas karmienia piersią?

Do mleka przenika ok. 1% dawki kofeiny, której dostarczyła sobie karmiąca. Jeśli kobieta pije dziennie nie więcej niż jedną umiarkowanie mocną kawę, nie powinno to negatywnie wpłynąć na karmione przez nią dziecko. Przyjmuje się, że maksymalną bezpieczną ilością kofeiny, jaką może dostarczyć sobie karmiąca mama, jest 300 mg dziennie. Tyle kofeiny zawierają: 1,5 kubka zwykłej parzonej kawy (bez fusów), 2 kubki kawy rozpuszczalnej, 2 kubki kawy latte, cappuccino i mokki, 3 filiżanki espresso (30 ml).

Każde dziecko może mieć jednak inny próg tolerancji na kofeinę, dlatego kobieta karmiąca piersią powinna obserwować jego zachowanie po karmieniu. Możliwe, że wypita przez matkę kawa nie będzie miała żadnego wpływu na dziecko. Jeśli jednak niemowlę jest niespokojne bez innej przyczyny, należy jeszcze bardziej ograniczyć kawę lub z niej zrezygnować.

Czym można zastąpić kawę, podczas karmienia piersią?

Zwykłą kawę można bezpiecznie zastąpić kawą zbożową, jeśli dziecko nie jest na nią uczulone. Można również pić kawę bezkofeinową, która w procesie dekofeinizacji została pozbawiona większości kofeiny. Jednak należy pamiętać, że według norm Unii Europejskiej bezkofeinowa kawa rozpuszczalna zawiera do 0,3% kofeiny a zielone ziarna do 0,1% kofeiny. Tym samym jedna filiżanka kawy bezkofeinowej zawiera od 1 do 5 mg kofeiny.