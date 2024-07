Czekolada nie zawsze szkodzi karmionemu piersią dziecku, choć kakao jest jednym z silniejszych, znanych alergenów. Słodycze najlepiej przygotowywać w domu.

Wprowadzanie nowych pokarmów do swojej diety zacznij powoli i obserwuj reakcje dziecka. Mogą wystąpić uczulenia, wzdęcia, kolki. Nie wszystkie potencjalne alergeny muszą w jednakowym stopniu oddziaływać na każde dziecko.

Ciekawostka: 12. kwietnia obchodzony jest Dzień Czekolady.

Właściwości czekolady

Ten produkt spożywczy, a zwłaszcza jego gorzka wersja, ma szereg zalet:

zawiera witaminy A, B, E, PP, magnez, żelazo, cynk, wapń, stymulujące teobrominę oraz kofeinę, która dodatkowo oczyszcza skórę z toksyn, zmniejsza obrzęki i działa wyszczuplająco,

ma właściwości relaksujące , uspokaja, przeciwdziała depresji,

, uspokaja, przeciwdziała depresji, jest bogaty we flawonoidy, opóźniające starzenie i wzmacniające odporność,

wzmacnia serce i układ krwionośny,

pobudza pracę nerek.

Czekolada a karmienie piersią – możliwe uczulenie

Zawarte w czekoladzie kakao potrafi bardzo silnie uczulać. Przede wszystkim musisz obserwować dziecko i reakcje jego skóry. Odnotowuj, po czym występują plamki, wysypka, atopowe zapalenie skóry objawiające się plamami szorstkiej skóry, wzdęcia, zaparcia, kolki, ulewanie. Nowe pokarmy wprowadzaj powoli, ostrożnie, w małych ilościach i zwracaj uwagę na zmiany w zachowaniu (rozdrażnienie, nienaturalne pobudzenie) i wyglądzie swojej pociechy.

Rodzaje czekolady, a pokarm matki

Uczulające kakao sprawia, że każdy rodzaj czekolady jest potencjalnym zagrożeniem. Do grupy alergenów zaliczają się także mleko, orzechy, miód, truskawki, cytrusy, białko jaja kurzego. Oczywiście nie jest to regułą i możesz pozwalać sobie na wszystkie przyjemności, ale z umiarem i ostrożnie podchodź do czekolady z orzechami, nadziewanej, mlecznej, etc.

Najbezpieczniejsza wydaje się biała czekolada, która w swoim składzie zwykle nie zawiera dodatku kakao. Jednak lepszej jakości produkty robione są z masła kakaowego, które może uczulać, a te z tłuszczu, mleka i cukru dostarczają jedynie pustych kalorii.

Domowa czekolada jest lepsza od kupnej

Aby uniknąć dodatku konserwantów, nadmiaru cukru, potencjalnych alergenów i wszelkich szkodliwych substancji, zawartych w gotowych słodyczach, samodzielnie przygotuj łakocie w domu. Będziesz mieć pewność co do składu potrawy.

Czego unikać, karmiąc piersią

Zjedzenie kilku kostek gorzkiej czekolady co kilka dni nie powinno być szkodliwe dla karmionego piersią dziecka. Jeżeli jednak wystąpią objawy alergii, będziesz musiała pożegnać się na jakiś czas z ulubionym przysmakiem. Zdecydowanie zrezygnuj w tym czasie z picia alkoholu, kawy, gazowanych napojów, z wysokoprzetworzonych produktów naszpikowanych konserwantami, surowego mięsa (sushi, tatar), gotowych mieszanek przypraw i nadmiaru cukru.