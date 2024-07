Odstawienie dziecka od nocnego karmienia wymaga czasu. Dzieci budzą się i domagają piersi, choć czasem chodzi wyłącznie o przytulenie do mamy. Lepiej nie proponować dziecku piersi, nosić zakryte piżamy oraz stosować perfumy, które zamaskują zapach mleka.

Zalety karmienia piersią

Według WHO (ang. World Health Organization) – Światowej Organizacji Zdrowia zaleca się rozpoczęcie karmienia piersią już od godziny od narodzin dziecka. Niemowlęta do 6. miesiąca życia powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki. Powyżej 6. miesiąca przynajmniej do 2 lat należy karmić dziecko piersią wprowadzając także bezpieczną uzupełniającą żywność odpowiednią odżywczo dla dziecka. Mleko matki zapewnia ochronę przed zakażeniami przewodu pokarmowego i infekcjami. Jest źródłem energii i składników odżywczych. Maluchy karmione piersią są mniej narażone na otyłość i lepiej wypadają w testach inteligencji.

Jak odstawić dziecko od karmienia piersią nocą?

Kwestia odstawienia dziecka od piersi jest indywidualną decyzją matki. Niekiedy decyzja leży także w rękach dziecka, które z dnia na dzień może przestać ssać pierś. Odstawienie od karmienia piersią w nocy powinno odbywać się stopniowo. Należy poświęcić na ten proces określony czas, np. około dwóch tygodni. Ważne, aby nie proponować dziecku piersi, jeżeli się jej nie domaga. Mama, która chce oduczyć dziecko karmienia piersią w nocy powinna zakładać piżamę, która utrudnia dostęp do piersi. Dobrze sprawdza się także stosowanie perfum, które zamaskują zapach mleka. Kiedy maluch w nocy zaczyna upominać się o karmienie należy spróbować podać mu wodę do picia. W nocy dzieci często domagają się piersi ze względu na potrzebę bliskości i chęć przytulenia. W trakcie nocnej pobudki zamiast karmić dziecko, spróbuj je przytulić, pocałować, pomasować po pleckach. Aby uniknąć nocnych karmień należy podać dziecku sycącą kolację, np. kaszkę z owocami. W pierwszych dniach odstawiania piersi dziecko może być marudne i apatyczne. Może mieć niespokojny sen i zacząć ssać palec. W trakcie odstawiania dziecka od piersi kobieta powinna kontrolować piersi. W momencie, gdy piersi są przepełnione mlekiem należy odciągnąć odrobinę pokarmu. Całkowite odciągnięcie pokarmu pobudzi laktację.

Nie ma jednego sprawdzonego sposobu na to jak odstawić dziecko od karmienia piersią w nocy. Każdy maluch reaguje w inny sposób, niektóre z łatwością zamieniają pierś mamy na butelkę, inne potrzebują więcej czasu i indywidualnego podejścia.

