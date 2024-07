Łatwoprzyswajalne żelazo i wysokiej jakości białko zawarte w chudej wątróbce sprawiają, że jest ona bardzo wartościowym pokarmem. Jeśli nie uczula dziecka, nie powoduje kolek i jest lubiana przez matkę, nie należy rezygnować z jedzenia jej. W całości może być jedzona raz w tygodniu, w pasztetach częściej.

Pod względem zawartości składników odżywczych z wątróbką nie może konkurować żaden pokarm roślinny.

Właściwości wątróbki

Wątróbka jest niedrogim i bogatym źródłem łatwoprzyswajalnego żelaza (zawiera go 20 razy więcej niż pierś z kurczaka), odpowiedzialnego za kondycję układu immunologicznego i syntezę androgenów cynku oraz miedzi i selenu. Zawiera witaminy A, B2, B3, B12, C, kwasy foliowy i pantotenowy oraz niacynę. Wątróbka jest bogata w białko wysokiej jakości (około 19%), małą ilość tłuszczów i węglowodanów.

Jak często powinno się jeść wątróbkę

Wątroba odpowiada za usuwanie z organizmu substancji szkodliwych dla zdrowia. W związku z tym gromadzą się w niej niebezpieczne metale, związki organiczne, pozostałości pestycydów i toksyn z pasz zwierzęcych. Jedzenie wątróbki praktycznie codziennie mogłoby spowodować ich wzrost w organizmie lub przedawkowanie witaminy A. Jedzenie wątróbki w całości raz w tygodniu lub częściej w postaci przetworzonej, np. w pasztetach, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Jedzenie wątróbki przy karmieniu piersią

W diecie kobiet w ciąży i karmiących piersią żelazo odgrywa znaczącą rolę. Czerwone, chude mięso i wątróbka oraz produkty pełnoziarniste i kasza gryczana to wartościowe źródła tego pierwiastka. Organizm łatwiej przyswaja żelazo, jeżeli dostarcza mu się witaminę C. Warto jeść świeże owoce i pić naturalne soki, zwłaszcza z czarnej porzeczki, oraz spożywać dużo warzyw – paprykę, ziemniaki, brukselkę, a także natkę pietruszki. Wprowadzanie ich do diety powoli na stopniowe przyzwyczajanie dziecięcego organizmu do nowych pokarmów. Jedzenie wątróbki w ciąży nie jest zabronione. Jeśli matka lubi konkretny rodzaj pożywienia, a dziecko nie ma nie niego alergii ani nie wywołuje on kolek, nie ma powodu, aby rezygnować z wartościowych produktów.