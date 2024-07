Motylek do ćwiczeń, nazywany też agrafką, to wielofunkcyjny przyrząd treningowy. Służy do kształtowania zarówno dolnych, jak i górnych partii ciała. Z jego pomocą wyszczuplisz i ujędrnisz sylwetkę, a także wzmocnisz mięśnie ud, pośladków, ramion, klatki piersiowej i pleców.

Motylek do ćwiczeń to przenośny sprzęt do fitnessu. Nazwę zawdzięcza swojemu wyglądowi – kształtem przypomina właśnie motylka lub agrafkę. Jest to przyrząd przyjazny szczególnie kobietom. Używając go regularnie wyszczuplisz najbardziej problematyczne miejsca, takie jak uda i pośladki, a także wzmocnisz wszystkie inne partie mięśni.

Dlaczego warto ćwiczyć z motylkiem

1. Jest bardzo funkcjonalny, może zastąpić inne, o wiele droższe przyrządy.

2. Jest lekki, poręczny, zmieści się nawet do torebki.

3. Treningi z motylkiem z powodzeniem możesz przeprowadzać w domu, nawet podczas oglądania telewizji.

4. Z jego pomocą wykonasz wiele różnorodnych ćwiczeń na wszystkie partie ciała.

5. Treningi z agrafką nie przeciążają organizmu, nie powodują nadmiernego zmęczenia.

6. Możesz go używać także do masażu i rehabilitacji.

Efekty ćwiczeń z agrafką

1. Wyszczuplenie sylwetki.

2. Wzmocnienie wszystkich grup mięśniowych.

3. Ukształtowanie i wyrzeźbienie mięśni, zwłaszcza wewnętrznej strony ud i ramion.

4. Ujędrnienie pośladków i ud.

5. Zwiększenie wydolności organizmu.

6. Przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej.

Przykładowe ćwiczenia z motylkiem na uda

1.Usiądź wygodnie, nogi rozstaw szeroko i oprzyj o podłogę. Agrafkę umieść pomiędzy nogami, na wysokości kolan. Możesz ją przytrzymać ręką, żeby nie wyskakiwała podczas ćwiczenia. W tej pozycji ściskaj jak najmocniej przyrząd nogami, jednocześnie nie odrywając stóp od podłogi. Ćwiczenie wykonuj w seriach po 20 powtórzeń.

2. Połóż się na boku, nogi ugnij w kolanach. Motylek umieść pomiędzy kolanami. Zaciśnij nogi, przytrzymaj około 10 sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtórz 5 razy na każdą stronę.

Ćwiczenia z motylkiem na pośladki

1. Stań w wykroku, wyprostuj plecy, ręce opuść wzdłuż tułowia. Motylek umieść pomiędzy udem a łydką nogi pozostającej z tyłu, przy wewnętrznej stronie kolana. Nie zmieniając pozycji zrób przysiad, tak aby obie części agrafki spotkały się ze sobą. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 10 powtórzeń na każdą stronę.

2. Przyrząd połóż bokiem na podłodze, tak aby tylko jedna część dotykała podłoża. Drugą część agrafki dociskaj stopą do samego końca. Powtórz ćwiczenie 10 razy, a następnie zmień nogę.

Ćwiczenia z motylkiem na klatkę piersiową i plecy

1. Usiądź z nogami ugiętymi w kolanach, stopy postaw na podłodze. Trzymaj agrafkę z obu stron, umieść ją na wysokości klatki piersiowej. Zaciskaj przyrząd, ramiona pozostaw nieruchome. Powtórz 20 razy.

2. Stań prosto, agrafkę zwróconą do góry unieś ponad głowę. Ramiona i tułów powinny tworzyć kąt prosty. Ściskaj przyrząd do momentu całkowitego oporu. Wykonaj 2 serie tego ćwiczenia, w każdej 10 powtórzeń.

Ćwiczenia z motylkiem na ramiona

1. Stań w pozycji wyprostowanej, dłonie złącz przed sobą na wysokości klatki piersiowej, barki nieruchomo. Agrafkę umieść tak, by dotykała wewnętrznej strony przedramion. Dociskaj do momentu złączenia łokci. Powtórz 20 razy.

2. Stojąc, jedną część agrafki oprzyj o wewnętrzną stronę ramienia, drugą o tułów, tak by powstał kąt prosty. Przyciskaj rękę do siebie, uginając ramię. Powtórz ćwiczenie 10 razy, a następnie zmień stronę.