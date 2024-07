Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, a niestety coraz częściej z braku czasu ludzie jedzą je poza domem, a z drugiego w ogóle rezygnują. Zamiast słodkich drożdżówek lepiej na śniadanie do pracy wziąć przygotowany wieczorem pełnowartościowy posiłek, np. ryż z warzywami lub sałatkę. Zainspiruj się!

W ciągu dnia należy jeść przynajmniej 5 posiłków dziennie, dzięki czemu uniknie się napadów nagłych napadów głodu, które często kończą się zjadaniem zbyt obfitych i kalorycznych dań.

Ryż z warzywami – przepis na sycące śniadanie w pracy

Ryż z warzywami to sycące i bardzo proste danie, które można przygotować w ciągu 15 minut. Chcąc zaoszczędzić rano czas, ryż można naszykować już wieczorem i włożyć do specjalnego pojemnika. W pracy i tak trzeba będzie go odgrzać, chyba że przed wyjściem z domu włożysz lunch do specjalnej torby termicznej.

Ryż z warzywami

Składniki:

woreczek ryżu,

czerwona papryka,

pół cebuli,

pół cukinii,

sól i pieprz,

olej.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż według przepisu na opakowaniu.

Warzywa pokrój w kostkę i usmaż na oleju.

Wymieszaj ryż z warzywami, dopraw i przełóż do lunchboxa.

Sałatka z tuńczyka

Tuńczyk zawiera dużo białka i niewiele kalorii (około 120 kcal na 10 dag). W połączeniu z pełnoziarnistym makaronem na długo zapewnia poczucie sytości, przez co nie ma się ochoty na podjadanie. Zmieści się w małym lunchboxie.

Składniki:

puszka tuńczyka w sosie własnym,

pół czerwonej papryki,

pół cebuli,

1 jajko,

jogurt naturalny,

pełnoziarnisty makaron typu świderki.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ugotuj jajko na twardo.

Ugotuj makaron.

Cebulę i paprykę pokrój w kostkę i podsmaż.

Do smażących się warzyw dodaj tuńczyka.

Ugotowane jajko rozdrobnij.

Wszystkie składniki wymieszaj w jednym naczyniu.

Przełóż sałatkę do pojemnika na lunch.

Przed jedzeniem polej dwiema łyżkami jogurtu naturalnego.

Szybkie i dietetyczne śniadanie do pracy

Jeśli brakuje czasu na przygotowanie dania zarówno rano, jak i poprzedniego dnia, można skorzystać z gotowych produktów i z nich przygotować pełnowartościowe szybkie śniadanie.

Zamiast kanapek do pracy można wziąć:

serek naturalny z pełnoziarnistymi płatkami śniadaniowymi i otrębami,

serek wiejski z ziarnami słonecznika, orzechami i pestkami dyni,

owocowe lub warzywne smoothie,

gotową mieszankę sałat i sos sałatkowy

górskie płatki owsiane i jabłko.

Gotowe serki można kupić w drodze do pracy, podobnie mieszankę sałat. Przygotowanie smoothie zajmuje około 10 minut.

Jeżeli nie potrafisz wyobrazić sobie drugiego śniadania bez kanapek, zadbaj o to, by przechować je w specjalnym pojemniku. Warto też wziąć z domu ciepły napój lub wodę.