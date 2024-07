Zdrowa jajecznica zrobiona jest z jaj pochodzących od kur z wolnego wybiegu. Taki posiłek to bogactwo witamin, minerałów i białka. Ważne jest, żeby nie dodawać do niej utwardzonych tłuszczy, np. margaryny, a sól najlepiej zastąpić ziołami. Jajecznica na kolację zapewni uczucie sytości – jest to bardzo dobry posiłek dla wszystkich osób, które odżywiają się zdrowo.

Czy jajecznica jest zdrowa – ile białka dziennie w kurzych jajkach

Jajecznica zawiera białko, które sprawia, że dłużej czujemy się najedzeni. Jedno jajko to aż 11 gramów białka. Białko odpowiada m.in. za regulowanie procesów przemiany materii, ale również bierze udział w bilansie wodnym, wpływa na stan włosów, paznokci i cery. Dzienny jadłospis dorosłego człowieka powinien składać się w 10-15% z białek, co w przeliczeniu daje około 0,75 gramów na 1 kilogram ciała. Osoba, która waży 55 kilogramów powinna zjadać dziennie od 40 do 50 gramów białka. Jajecznica z dwóch jajek pokrywa zatem w połowie zapotrzebowanie na białko osoby o wadze 55 kilogramów. Na koniec dnia zaleca się dostarczanie do organizmu jak największej ilości białka, dlatego jajecznica na kolację będzie bardzo dobrym wyborem.

Jajecznica - zdrowy posiłek

Jajecznica to zdrowy posiłek, ponieważ kurze jajko, oprócz białka, zawiera również witaminy: A, E, D i K, B2, B12 i minerały: wapń, fosfor, potas, żelazo, magnez. Zawarta w żółtku luteina chroni plamkę żółtą oka, zapobiega mroczkom przed oczami. Zwyrodnienie plamki żółtej prowadzi do zniekształcenia obrazu przed oczami do tego stopnia, że niemożliwe jest prowadzenie samochodu i rozpoznawanie twarzy mijanych osób.

Pyszna i zdrowa jajecznica – przepis

Żeby jajecznica była zdrowa, należy usmażyć ją na minimalnej ilości tłuszczu (np. pół łyżki oleju na dwa jajka). Ważne jest również pochodzenie jaj – należy unikać kupowania jaj klatkowych (oznaczonych na skorupce cyfrą 3 – występuje jako pierwsza). Najlepszym wyborem będą jaja z chowu ekologicznego (0).

Wskazówki:

Aby jajecznica stanowiła pełnowartościowy posiłek, zjedz ją z razowym pieczywem.

Pomidory możesz najpierw sparzyć, następnie ściągnąć z nich skórkę i dopiero dodać do jajecznicy.

Składniki:

2 jajka,

pół łyżki oleju rzepakowego,

średnia cebula,

pomidor,

przyprawy: pieprz, zioła prowansalskie, oregano, kurkuma,

świeży szczypior.

Czas wykonania: 8 minut.

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Na patelnię wlej olej rzepakowy. 2. Cebulę pokrój w kostkę, zeszklij na oleju. 3. Umytego pomidora pokrój na małe kawałki, a następnie wrzuć na patelnię. 4. Po około dwóch minutach, wbij jajka. 5. Kiedy jajka się zetną, wymieszaj dokładnie składniki na patelni. 6. Dodaj przyprawy. 7. Po wyjęciu jajecznicy na talerz, posyp ją posiekanym szczypiorem.