Wariacji na temat carpaccio znamy co najmniej kilka: carpaccio z łososia, z tuńczyka, z cielęciny czy carpaccio owocowe. Jedną z popularniejszych wersji tej przystawki jest carpaccio z wołowiny, które można zaserwować w czasie wykwintnej kolacji we włoskim stylu.

Carpaccio wywodzi się z Wenecji. Po raz pierwszy zostało przygotowane w miejscu o nazwie Harry’s Bar dla hrabiny Amalii Nani Mocenigo, która ze względów zdrowotnych jadała wyłącznie surowe mięso. Nazwa tej przystawki pochodzi od nazwiska malarza renesansowego, Vittore Carpaccio, którego obrazy ze względów na wykorzystane kolory skojarzyły się właścicielowi baru z nowo powstałym daniem. Słowo „carpaccio” odnosi się do czegoś bardzo cienko pokrojonego, czyli do sposobu podania potrawy, dlatego przed przystąpieniem do krojenia surowe mięso warto schłodzić lub zmrozić (trzeba jednak uważać, aby nie było zamrożone). Ewentualnie można dodatkowo pokrojone już plastry rozbić delikatnie tłuczkiem, zabezpieczając mięso folią.

Potrzebujesz:

noża,

opcjonalnie tłuczka i folii.

Składniki:

120 g polędwicy wołowej,

40 ml oliwy,

40 g twardego sera, np. parmezanu,

sól i pieprz do smaku,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

1. Schłodzoną wcześniej w lodówce lub zamrażarce polędwicę wołową pokrój na cienkie plastry i ułóż na talerzu. 2. Mięso skrop sokiem z jednej cytryny. 3. Oprósz solą i świeżo mielonym pieprzem wedle uznania. 4. Na koniec polej oliwą. 5. Tak przygotowane carpaccio podawaj z plastrami parmezanu i cząstkami cytryny.

Smacznego!

