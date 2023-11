Tenis ziemny jest bardzo popularną dyscypliną, która jest uprawiana praktycznie na całym świecie. Mało kto jednak wie, że istnieją różnego rodzaju odmiany klasycznego tenisa. Jedną z nich jest cardio tenis. W dużym uproszczeniu jest to forma nauki tenisa polegająca na intensywnym wysiłku fizycznym typu cardio, uprawiana przy rytmicznej muzyce.

Klasyczne treningi tenisa od podstaw, szczególnie w pierwszych godzinach, mogą być dla niektórych nudne. Wszystko przez to, że trenerzy dużo uwagi poświęcają na naukę techniki. To często wiąże się z monotonnymi ćwiczeniami.

Na czym polega cardio tenis?

Zasadniczą różnicą pomiędzy cardio tenisem, a klasyczną jego odmianą jest rodzaj wykonywanych aktywności. Cardio tenis uprawia się w grupach od 6 do 9 osób. Różnice wiekowe nie mają większego znaczenia, tak samo jak poziom zaawansowania tenisowego. Ten rodzaj aktywności fizycznej jest polecany nawet tym, którzy nigdy nie trzymali w rękach rakiety do tenisa.

Trening cardio tenisa trwa 60 lub 90 minut (w zależności od preferencji uczestników oraz ich stopnia zaawansowania) i jest podzielony na trzy główne fazy:

rozgrzewkę,

intensywne ćwiczenia cardio,

odpoczynek i wyciszenie.

Rozgrzewka może przybierać różne formy ćwiczeń przygotowujących organizm do intensywnego wysiłku. Po 10 minutach trening przechodzi w drugą fazę – intensywnych ćwiczeń cardio, która trwa powinna trwać przynajmniej 40 minut. W tym czasie uczestnicy wykonują kilka serii różnego rodzaju ćwiczeń z rakietami i bez nich tak, aby utrzymać bicie serca na poziomie zajęć aerobowych. Profesjonalne kluby organizujące zajęcia udostępniają uczestnikom pulsometry, aby na bieżąco monitorować reakcję organizmu. Jeżeli klub ich nie zapewnia, to warto zaopatrzyć się we własnym zakresie.

W ostatnich 10 minutach treningu prowadzący zajęcia dbają o to, aby uczestnicy się zrelaksowali i odprężyli poprzez ćwiczenia rozciągające i wyciszające. Warto wiedzieć, że regularne treningi tego typu pozwalają spalić sporo kalorii oraz poprawić kondycję i wytrzymałość organizmu.

Cardio tenis – gdzie ćwiczyć i jakie są koszty?

Treningi cardio tenisa są prowadzone w większości dobrych klubów tenisowych. Cena zajęć jest zdecydowanie niższa aniżeli indywidualne treningi tenisa ziemnego. W zależności od miast i klubów ceny zaczynają się od około 20-30 złotych za jeden trening. Zazwyczaj obowiązują opłaty miesięczne za pakiet czterech treningów (jeden tygodniowo).