Reklama

Zanim odłożysz na księgarnianą półkę kolejną książkę, którą chciałbyś przeczytać, ale z jakiegoś powodu nie dasz rady, poszukaj jej w wersji audio. Książka słuchana to nie tylko doskonała alternatywa dla książki papierowej, ale także forma rozrywki skrojona na miarę współczesnej kobiety, po którą warto sięgnąć… no właśnie, kiedy?

Książka słuchana jako alternatywa dla tej papierowej

Nie wiadomo dokładnie, kto pierwszy wpadł na pomysł czytania książek dorosłym, pewnym jest natomiast, że gdyby nie radio i pierwsze słuchowiska, w tym spektakularna Wojna Światów Orsona Wellsa, ten typ rozrywki mógłby się w ogóle nie rozwinąć. W Polsce w latach 30. można było posłuchać bajek Mickiewicza, a nagrania tworzone były z myślą o niewidomych. Współcześnie audiobooki możemy kupić niemal w każdym sklepie, a płyty CD z nagranymi książkami dołączane są do gazet. W Internecie książek słuchamy na Youtubie i na dedykowanych im platformach - za darmo lub za niewielką opłatą. Stała opłata subskrypcyjna oferowana np. przez Storytel daje nam dostęp do nielimitowanej ilości książek zgromadzonych w serwisie, podczas gdy księgarnie internetowe (np. Empik) i Audioteka.pl oferują audiobooki w cenach jednostkowych, z reguły niższych niż cena książki papierowej. Darmowe audiobooki znajdziemy m.in. w serwisie Wolne Lektury, do którego trafiają książki na tzw. wolnej licencji (po wygaśnięciu praw autorskich), w większości lektury szkolne - swoją przygodę z książkami audio możesz więc zacząć od nich.

Audiobook - kiedy warto po niego sięgnąć?

Odpowiedź brzmi - zawsze i wszędzie, bo o ile dla nieczytania kolejnej papierowej powieści znajdziesz miliony wymówek (niedobór czasu, nieporęczny kształt, konieczność noszenia ze sobą, brak formatu torebkowego etc.), to trudno będzie się wymówić od “czytania” audiobooka. Książka mówiona podbiła nasze serca przede wszystkim atrakcyjnością formy odpowiadającą współczesnemu byciu w ciągłym biegu i wygodą użytkowania. Szukając zatem odpowiedzi na pytanie, kiedy warto po nią sięgnąć, odpowiadamy:

Kiedy nie masz czasu na czytanie

W kalendarzu wypełnionym po brzegi często trudno znaleźć czas na czytanie. Wtedy z pomocą przychodzi nam książka mówiona. Wypróbuj ją podczas wykonywania codziennych obowiązków domowych, np. gotowania lub ścierania kurzy. Jeśli masz ochotę, zabierz ją ze sobą na siłownię albo na spacer do parku. Kiedy czeka cię długa trasa, pojedźcie razem w podróż. Audiobook umili ci czas zarówno w transporcie komunikacji publicznej, jak i w twoim własnym samochodzie, a przyjemność płynąca z ciekawej lektury pomoże zapomnieć o korkach.

Kiedy interesuje cię treść, ale nie masz ochoty czytać książki

Nie oszukujmy się, co chwilę na rynku pojawia się nowa, interesująca pozycja, a my albo nie chcemy jej kupować albo nie jesteśmy pewne, czy tak naprawdę przypadnie nam do gustu. Audiobook ma to do siebie, że jego przesłuchanie zajmuje nam mniej czasu niż przeczytanie książki, a z racji tego, że najczęściej słuchając go, robimy coś innego, nie tracimy w ogóle czasu na lekturę. Jeśli więc masz ochotę na interesująco brzmiącą książkę nieznanego ci autora, poszukaj jej w wersji audio.

Kiedy uczysz się języka

Nie ma lepszego sposobu na naukę języka niż mówienie i słuchanie osób posługujących się nim. Książka ma taką przewagę nad np. programem telewizyjnym, że trudno znaleźć w niej niechlujną mowę potoczną, za to pełno w niej pięknego, literackiego języka. Osłuchanie się z poprawnymi zwrotami zapunktuje w późniejszej konwersji. No i podszkolisz akcent.

Kiedy chcesz się zrelaksować

Wyobraź sobie, że po ciężkim dniu w pracy bierzesz gorącą kąpiel albo kładziesz się na kanapie, gasisz światło i pozwalasz oczom odpocząć w ciemności lub przy delikatnym blasku świec… Brzmi dobrze? A jeszcze lepiej zabrzmi opowiadana cicho do ucha przez lektora wciągająca historia.

Reklama

I oczywiście, kiedy tylko masz na to ochotę. Dobra książka to jedna z tych przyjemności, których nie warto sobie odmawiać.