Pogoda idealna dla grzybiarzy to wilgotne powietrze i wysoka temperatura. Gdy dzień wcześniej spadł deszcz, a miniona noc była ciepła, można oczekiwać obfitego grzybobrania.

Grzyby należy zbierać do wiklinowych koszy lub łubianek. Włożone do plastikowych siatek mogą się zaparzyć lub gnić. Zepsute grzyby mogą wypuszczać niebezpieczne dla ludzkiego organizmu toksyny.

Pory roku a grzybobranie

Najlepszym okresem na grzybobranie jest przełom lata i jesieni. Grzyby w runie leśnym pojawiają się wtedy najliczniej, a większa ilość opadów połączona z wysoką temperaturą gwarantuje hojne zbiory.

Grzybobranie nie tylko we wrześniu

Na grzyby można wybrać się również na wiosnę. W maju pojawiają się niektóre gatunki podgrzybków, idealne do zamarynowania. Od lipca aż do października można zbierać także maślaki. Od sierpnia zaczynają również pojawiać się borowiki, świetnie pasujące jako dodatek do uszek, zup, schabu czy pierogów.

Najlepsza pogoda na grzyby

Deszczowy dzień i ciepła noc, to sygnał dla grzybiarzy, że należy wybrać się do lasu. Grzyby najlepiej rosną w nocy, dlatego warto się na nie wyprawić z samego rana. Daje to przede wszystkim szanse na lepsze zbiory, łatwiejsze zbieranie (ziemia nie jest sucha, a temperatura powietrza jest niższa) i wyprzedzenie innych grzybiarzy.