Żywienie maltańczyka powinno zawierać mięso, warzywa i węglowodany. Psom tej rasy można podawać zarówno gotowe karmy, jak i te robione w domu. Należy zadbać o proporcje: 50% diety to gotowane warzywa, nieco mniej niż 30% mięso i 20% węglowodany.

Maltańczyki mają bardzo dobry apetyt. Zadaniem właściciela jest takie ułożenie diety, aby pies nie zjadł więcej niż powinien. Układając dietę należy wziąć pod uwagę ilość ruchu i wagę zwierzęcia.

Zasady żywienia maltańczyków

Dieta dla psa musi być dostosowana do jego wieku, tego czy jeszcze rośnie, jaki ma wzrost i wagę. Karmy dla szczeniąt znacznie różnią się od składu tych dla dorosłych osobników. Także przygotowując posiłki w domu należy dostosować proporcje do okresu rozwojowego, w jakim znajduje się pies.

Maltańczyk nie powinien dostawać przysmaków przeznaczonych dla ludzi, ani też resztek np. z obiadu. Natomiast można mu śmiało podawać dodatkowe składniki mineralne i witaminy. Zapewnią mu ładniejszą sierść, dobrą kondycję i zdrowie. Ich wybór można skonsultować z lekarzem weterynarii. Oprócz karmy bardzo ważny jest też stały dostęp do czystej wody.

Domowe jedzenie czy gotowa karma dla maltańczyka?

Żywienie maltańczyka może składać się równie dobrze z przyrządzanych w domu posiłków, jak i gotowej karmy. Nie powinno się jednak mieszać tych dwóch rodzajów żywienia. Karmy dostępne w sklepach mają dokładnie opracowany skład. Zawierają wszystkie niezbędne psu elementy. Podawanie obu rodzajów pożywienia mogłoby zaburzyć zbilansowaną dietę maltańczyka. Psy można nagradzać przeznaczonymi dla nich smakołykami. Powinny jednak otrzymywać przysmaki w niewielkich ilościach, jedynie raz na jakiś czas. W innym przypadku waga zwierzęcia może niepokojąco wzrosnąć.

Gotowe karmy dla maltańczyków

Wybierając gotową karmę dla maltańczyków, należy sięgnąć po tę przeznaczoną dla małych ras. Koniecznie powinna mieć też dobrą jakość, tzn.:

zawierać jak najmniej zbóż pełniących rolę wypełniaczy; zdrowy i dobrze trawiony wypełniacz to ryż,

mieć 40-50% mięsa,

składać się z mięsa lub mączki z mięsa, a nie z mączki mięsno-kostnej.

Najlepiej kupować jedzenie znanych, markowych firm, dostępne w dobrych sklepach zoologicznych. Warto też przestrzegać zalecanej przez producenta ilości karmy.

Przygotowywanie posiłków dla maltańczyków w domu

Maltańczyki można karmić jedzeniem przygotowywanym w domu. Należy im podawać zmielone bądź drobno pokrojone chude mięso. Jego udział w codziennej diecie to około 60 g. Do tego najlepiej podać 30 g ugotowanego ryżu. Drugie tyle (90 g) powinny stanowić gotowane warzywa, np. pietruszkę, marchewkę lub zieloną fasolkę. Maltańczykom można też dawać owoce. Najbardziej odpowiednia ilość posiłków dla szczeniaka to 3-4 porcje dziennie. Dorosły pies może jeść 2 razy na dzień. W przypadku szczenięcia waga dziennej porcji to 65-70 g.