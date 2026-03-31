Gdy Adam Osiński dołączył do grona uczestników 10. edycji "Hotelu Paradise" zawrócił w głowach uczestniczek i fanek miłosnego hitu TVN. Pewny siebie, ambitny, charyzmatyczny, wysportowany i przystojny, szybko zyskał przychylność pozostałych graczy, co doprowadziło go do wielkiego finału programu. 10. edycję "Hotelu Paradise" Adam Osiński wygrał u boku Jagody Florczak, jednak pomimo płomiennych nadziei widzów, ich relacja nie przerodziła się w związek romantyczny. Po programie przystojniak przez dłuższy czas pozostawał singlem, teraz jego serce jest już zajęte... i to przez mężczyznę. Adam Osińki z 10. edycji "Hotelu Paradise" dokonał coming outu. Pokazał ukochanego.

Dokładnie rok temu, w marcu 2025 roku, widzowie "Hotelu Paradise" poznali Adama Osińskiego. Pewny siebie 32-latek z przytupem przekroczył progi rajskiego hotelu. Po licznych konkurencjach i zmianie programowych partnerek, ostatecznie stworzył duet z Jagodą Florczak. Ich otwartość w połączeniu ze zmyślną strategią i kalkulacjami dziewczyny zaprowadziły ich aż do wielkiego finału. Adam i Jagoda wygrali 10. edycję "Hotelu Paradise", pokonując w ostatnim etapie rozgrywki Karolinę Wojtalę i Adriana Pętera, którzy od początku show deklarowali, że tworzą parę romantyczną.

Jak już wiemy, podobnie jak deklarowali w "Hotelu Paradise", tak i po zakończeniu programu, Adam Osiński i Jagoda Florczak pozostali na stopie koleżeńskiej. Teraz zwycięzca jubileuszowej, 10. edycji miłosnego hitu TVN zaskoczył wszystkich. Ogłosił światu, że jest w związku... z mężczyzną.

Adam Osiński z 10. edycji "Hotelu Paradise" pokazał partnera

Na instagramowym koncie Adama Osińskiego z 10. edycji "Hotelu Paradise" właśnie pojawił się romantyczny kadr wprost z miasta zakochanych - Wenecji. Na zdjęciu zwycięzca miłosnego hitu TVN pozuje w gondoli w objęciach przystojnego blondyna. Całość dopełnia wymowny podpis zdjęcia oraz hashtagi: "Love is Love" oraz "couplegoals".

Bo są momenty, których nie zamieniłbyś na nic innego - napisał na Instagramie Adam z ''Hotelu Paradise''.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Instagramowy profil Adama Osińskiego z "Hotelu Paradise" zalała fala komentarzy zaskoczonych fanów. Nie zabrakło też złośliwości i sugestii, że zwycięzca 10. edycji "Hotelu Paradise" okłamał wszystkich, idąc do miłosnego show TVN.

Ciekawe kiedy odkrył swoją orientację ? Przed hotelem czy po. Bo jak przed to po co tam lazł i wiązał się z dziewczynami w parę a finalnie wygrał z Jagodą.

Oszukałeś Jagodę - grzmią internauci.

Wśród komentarzy pojawiły się także liczne gratulacje.

Życzę wam z całego serca jak najlepiej.

Dużo miłości - czytamy w komentarzach.

Adam Osiński z 10. edycji "Hotelu Paradise" przeszedł metamorfozę po programie

Po zakończeniu swojej przygody z "Hotelem Paradise" Adam Osiński przeszedł spektakularną metamorfozę. Charakterystyczny zarost ustąpił miejsca gładko ogolonej twarzy. Zwycięzca 10. edycji rajskiego hotelu znacznie zmienił też fryzurę oraz postawił na bardziej intensywne treningi, budując swoją muskulaturę. Popatrzcie tylko na jego najnowsze zdjęcia.

