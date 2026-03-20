Roksana z „Hotelu Paradise”, 20-letnia uczestniczka 12. sezonu, znów wywołała burzę po swojej wypowiedzi na wizji. W programie, który tym razem rozgrywa się w luksusowej willi w egzotycznej Tajlandii, przyznała, że mogłaby mieć dzieci i uwielbia się nimi opiekować, ale ma jeden warunek.

12. sezon "Hotelu Paradise" nabiera tempa

W 12. sezonie „Hotelu Paradise” emocje rosną z odcinka na odcinek: uczestnicy mieszkają w luksusowej willi w egzotycznej Tajlandii, a gra szybko wciąga ich w relacje, sojusze i trudne wybory. Nad przebiegiem programu czuwa Edyta Zając, która przejęła rolę prowadzącej po Klaudii El Dursi. Wśród wielu wątków, które żyją wśród widzów, mocno wybrzmiewa też historia Roksany, znanej jako Roksi. To 20-letnia modelka, studentka pielęgniarstwa oraz stylistka rzęs.

Roksi z "Hotelu Paradise" chce zostać mamą?

To właśnie Roksana z „Hotelu Paradise” w ostatnim czasie skupiła na sobie uwagę po rozmowie o przyszłości i dzieciach. Uczestniczka przyznała na wizji, że widzi siebie w roli mamy i podkreśliła, że lubi opiekować się dziećmi. Jednocześnie dodała, że w jej wyobrażeniu macierzyństwa pojawia się konkretny warunek dotyczący wyglądu dzieci.

No ja bym mogła mieć dzieci. Ja uwielbiam dzieci, uwielbiam się nimi opiekować. Ale ja tam lubię na przykład ładne dzieci

To zdanie wystarczyło, by wywołać falę reakcji w sieci.

Roksana już wcześniej zwracała uwagę widzów swoją bezpośredniością oraz zachowaniem przed kamerami. W programie nie brakuje napięć i wątków romantycznych, a emocje dodatkowo podgrzewa relacja Oliwii i Mateusza. Mimo to to właśnie Roksi regularnie przebija się do centrum rozmów, bo potrafi jednym zdaniem zmienić ton dyskusji. Po jej deklaracji na temat dzieci widzowie natychmiast ruszyli do komentarzy, a opinie szybko zaczęły się rozchodzić od zachwytu po zdziwienie.

Chcę wiedzieć, czy ona tylko udaje pod program, czy naprawdę taka jest

Uwielbiam Roksi

Ciekawe, czym jeszcze zaskoczy nas Roksana.

Zobacz także: Wiesia z "Życia na kredycie" chce urządzić córce urodziny jak wesele. W sieci zawrzało

Marcela Leszczak wygadała się na temat nowego partnera. Wyznała całą prawdę