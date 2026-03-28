Weronika Dżugan z dwunastej edycji programu "Hotel Paradise" postanowiła zmienić coś w sobie i zdecydowała się na diametralną metamorfozę fryzury. Gwiazda reality show postawiła na ostre cięcie, a efektem podzieliła się w mediach społecznościowych. Internauci nie kryją zachwytu.

Weronika z "Hotelu Paradise" przeszła metamorfozę

Nagrania Weroniki Dżugan z dwunastej edycji programu "Hotel Paradise", które niedawno pojawiły się w sieci, wywołały prawdziwą furorę wśród widzów. Uczestniczka postanowiła zaszaleć i przeszła totalną metamorfozę włosów - ostre, krótsze cięcie całkowicie odmieniło jej wygląd, a fanom popularnego reality show opadły szczęki na widok nowej fryzury programowej partnerki Tobiasza

Pod wideo zebrała już ponad dziesięć tysięcy "serduszek" i dziesiątki komentarzy od zachwyconych internautów.

Najpiękniejsza uczestniczka wszystkich sezonów

Wyglądasz przepięknie pisali.

Kim jest Weronika Dżugan z "Hotelu Paradise"?

Weronika Dżugan to jedna z najbardziej zauważalnych uczestniczek 12. edycji programu "Hotel Paradise". Ma 25 lat i pochodzi z Rzeszowa, a jej naturalność, otwartość i pozytywna energia szybko przyciągnęły uwagę widzów już w pierwszych odcinkach reality show. Weronika wyróżnia się na tle innych uczestników nie tylko osobowością, ale też ambitnym życiorysem - prowadzi własny barbershop, studiuje prawo i aktywnie spędza czas.

W programie Weronika od początku otwarcie szuka szczerej relacji, kierując się przede wszystkim chemią i emocjonalnym porozumieniem z partnerem. Choć liczne emocje i napięcia w rajskiej willi nie omijają jej i jej relacji z Tobiaszem, ona sama pokazuje się jako osoba, która chce wykorzystać swoją szansę, by znaleźć coś prawdziwego i wartościowego - zarówno w miłości, jak i w życiu.

