Zwycięstwo Adama i Jagody w jubileuszowej edycji "Hotelu Paradise" poruszyło serca widzów – nie tylko dzięki ich lojalności, ale też wyjątkowej więzi, jaką zbudowali w programie. Gdy opadły już emocje po finale, para postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć, co zrobi z wygraną. W rozmowie z Party.pl zdradzili, co zrobią z pieniędzmi po wygranej w hicie Telewizyjnej Siódemki.

Reklama

Adam i Jagoda z "Hotelu Paradise" zdradzają, na co wydadzą pieniądze!

Adam Osiński i Jagoda Florczak wygrali 10. edycję programu "Hotel Paradise". W wielkim finale pokonali Karolinę Wojtalę i Adriana Pętera, zdobywając aż 11 głosów od byłych uczestników programu, podczas gdy ich rywale otrzymali jedynie 2 głosy. W decydującym momencie programu – na Ścieżce Lojalności – oboje zdecydowali się nie rozbijać złotych kul, co oznaczało podział głównej nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych po równo – czyli po 50 tysięcy złotych dla każdego z nich. W rozmowie z reporterką Party.pl para zdradziła, na co planują przeznaczyć te pieniądze.

Jakąś część na pewno sobie odkładam na swoje pierwsze autko, będę sobie dalej odkładać, a resztę chciałabym przeznaczyć na podróże zaczęła Jagoda.

Ja bym też przeznaczył w tym roku na podróż dodał Adam.

To jednak nie wszystko! Posłuchajcie, co o swoich planach powiedzieli nam Jagoda i Adam. Szykują się do wspólnej podróży? Wiemy!

Zobacz także: