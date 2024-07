Już w marcu na antenie Polsatu zobaczymy czwartą edycję kulinarnego programu "Top Chef". Poprzednią wygrał Marcin Przybysz, jednak podczas finału najwięcej spojrzeń przyciągała nie kto inny jak Ewa Wachowicz. Przypomnijmy: Ewa Wachowicz: Głęboki dekolt, długa wieczorowa suknia i nagle TE buty...

Do 4. edycji najstarszego kulinarnego show na świecie zgłosiły się setki chętnych. Jednak tylko 15 najbardziej nietuzinkowych, kulinarnych osobowości, otrzymało szansę wzięcia udziału w tym prestiżowym programie. Emocji nie zabraknie, a kucharze będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. - Rozpiera mnie duma, że znalazłem się w tak zacnym gronie! - Mierzyliśmy się długo wzrokiem razem z innymi, to było emocjonujące! - Serce podchodziło mi do gardła! - Byłem gotowy na wszystko! – to tylko niektóre z komentarzy uczestników tuż przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji.

W nadchodzącym sezonie nie zabraknie wielu gwiazd - m.in. Łoza, Otylii Jędrzejczak, Katarzyny Pakosińskiej, Soni Bohosiewicz czy Krzysztofa Włodarczyka. Patrząc na zwiastun show, który jest już w sieci, zapowiadają się wielkie emocje i mnóstwo niespodzianek. Czy celebrytom będą smakowały potrawy serwowane przez uczestników?

Będziecie oglądać?

