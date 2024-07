Bruce Willis już wkrótce znowu zostanie ojcem! Jak podają zagraniczne media żona 56-letniego aktora spodziewa się dziecka. Informacje o ciąży potwierdził rzecznik prasowy hollywoodzkiego gwiazdora.

Według najnowszych doniesień Emma Heming urodzi na początku 2012 roku. Będzie to pierwsze dziecko pary, która dwa lata temu stanęła na ślubnym kobiercu.

Przypomnijmy, że Bruce Willis ma już trzy córki z byłą żoną, Demi Moore. Być może 23-lenia Rumer, 20-letnia Scout i 17-letnia Tallulah będą miały pierwszego brata?

Wszystko wskazuje więc na to, że w przeciwieństwie do małżeństwa Demi Moore z Ashtonem Kutcherem, związek Bruce’a ma się świetnie!

