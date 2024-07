Dodaj odrobinę słońca wiosennym stylizacjom. Wykorzystaj kolor żółty by rozjaśnić swoje codzienne kreacje. Tak, właśnie. Postaw na żółtą marynarkę ta na pewno sprawi, że nie przejdziesz niezauważona.

Żakiet w tym kolorze to hit sezonu, który jest na tyle ekstrawagancki, że będzie pasować do większości ubrań, które znajdziesz w swojej szafie. Modnych kwiatów, bieli, czerni, czerwieni, różu, geometrycznych wzorów, jednym słowem do wszystkiego.

Trend na żółtą marynarkę przeniósł się wprost z pokazów Louis Vuitton, Preen (zdjęcie powyżej), czy Matthew Williamsona na hollywoodzkie wybiegi. Największe gwiazdy stawiają na tę część garderoby. Wśród nich znajdziecie Beyonce, czy Sarę Jessickę Parker. Teraz ta jakże gorąca tendencja wkracza na polskie ulice. Dlatego specjalnie dla was przejrzeliśmy polskie sklepy w poszukiwaniu marynarki doskonałej.

Najlepsze propozycje żółych marynarek z polskich sklepów już od 120 zł >>>

jm