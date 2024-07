Zofia Maria Śłotała to dla wielu ikona stylu. Według nas to jedna z najlepiej ubranych Polek, a do miana ikony zmierza w bardzo dobrym kierunku. Podczas prezentacji w butiku Lidii Kality Zosia zwróciła wszystkich uwagę swoją niekonwencjonalną stylizacją.

Popularna stylistka swoją kosmiczną sukienkę uzupełniła nowoczesnym makijażem i czarną torebką ze skóry marki Tous. Ten dodatek hiszpańskiej marki z imitacji skóry krokodyla to koszt 902 złotych. Model ten jest o tyle ciekawy, że można go nosić na długim pasku lub, tak jak to zrobiła Zosia - nosić jako kopertówkę. Jak wam się podoba?

