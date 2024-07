Kate Moss po raz kolejny wystąpiła w teledysku. Modelka, którą głównie oglądamy na zdjęciach kampanijnych, bądź tych pochodzących od paparazzi, raz jeszcze pojawiła się w „ruchu”.

Niegdyś, bo w 2003 roku mogliśmy podziwiać półnagą Kate Moss w słynnym czarno-białym klipie The White Stripes – „l Just Don't Know What To Do With Myself”, który wyreżyserowała sama Sofia Coppola. A także w teledysku Eltona Johna - "Something About the Way You Look Tonight". Ale to nie wszystkie aktorskie wystąpienia Kate Moss.

Gwiazda pojawiła się równiez w klipach m.in. Primal Scream i Johnny’ego Casha. Tym razem w kolorze i do tego w futrze Kate Moss ratuje George’a Michaela w jego najnowszym dziele „White Light”.

Poniżej w naszej galerii znajdziecie więcej ujęć z najnowszego teledysku George’a Michaela – „White Light”.