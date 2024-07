Zmiana czasu następuje już dziś w nocy, czyli z 25 na 26 marca. Wskazówki zegarków musimy przesunąć o godzinę do przodu, z 02:00 na 03:00. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej.

Na pomysł zmiany czasu wpadł Benjamin Franklin. Ale to Niemcy zastosowali ją pierwszy raz. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym. Nieprzerwanie stosuje się ją od 1977 roku.

Czy zmiana czasu ma sens? Jakie są plusy i minusy?

Jakie są powody zmiany czasu? Zmiana czasu ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii. Jednak nie wszyscy zgadzają się z ideą zmiany czasu. Niektóre badania (m.in. te przeprowadzone w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych) pokazują, że zmiana czasu przyczyniła się wręcz do wzrostu rachunków za prąd! W Japonii natomiast wyliczono, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tysięcy ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa!

Zmiana czasu niebezpieczna dla zdrowia!

Niektóre badania wskazują na to, że zmiana czasu z zimowego na letni (przesunięcie wiosną wskazówek zegara o godzinę do przodu) może o dziesięć procent zwiększać ryzyko zawału serca! Odpowiednio odwrotnie działa to, kiedy zegarki przestawiamy w drugą stronę (zmiana czasu z letniego na zimowy) - wtedy ryzyko zawału serca zmniejsza się o dziesięć procent.

Pierwszy raz czas letni w Europie wprowadzili Niemcy.

Uważacie, że zmiana czasu ma sens?