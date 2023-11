1 z 20

Czarne kreacje gwiazd na rozdaniu Złotych Globów 2018 wywołały ogromne poruszenie. Jak co roku wszyscy wyczekiwali strojnych, kolorowych, oszałamiających sukien, które przyciągają niemal tyle samo uwagi, co lista zwycięzców Złotych Globów, ale w tym roku wszystkie gwiazdy pojawiły się na czerwonym dywanie całe w czerni. Był to wyraz protestu wobec moletowania seksualnego kobiet. W minionym roku Hollywood żyło tematem przemocy seksualnej. W akcję włączyło się również wiele anonimowych kobiet, które wyrażały swój sprzeciw wobec tego typu aktów, oznaczając swoje zdjęcia w social mediach tagiem #MeToo. Jednak to, że było jednolicie pod względem koloru, nie oznacza, że było nudno. Nie zabrakło oryginalnych fasonów, seksownych koronek, głębokich dekoltów czy odrobiny błysku!

Na rozdaniu Złotych Globów 2018 pojawiły się takie sławy, jak: Angelina Jolie, Dakota Johnson, Sarah Jessica Parker, Mariah Carey, Reese Witherspoon, Penelope Cruz i wiele innych. Nie zabrakło również Evy Longorii, która jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Aktorka z dumą prezentowała zaokrąglony brzuszek. Zobacz gwiazdy w czarnych kreacjach na czerwonym dywanie!

