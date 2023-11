Film "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" i seriale "Wielkie kłamstewka" oraz "Opowieści podręcznej" to najwięksi zwycięzcy Złotych Globów 2018. Dziś w nocy z 7 na 8 stycznia w Los Angeles odbyła się gala Złote Globy 2018, podczas której poza filmami, nagradzane są też seriale. O Złotych Globach mówi się, że są zapowiedzią tego, co będzie działo się na Oscarach i jakie filmy mogą liczyć na najważniejszej filmowe wyróżnienie. Kto wygrał w tym roku?

Reklama

Złote Globy 2018 rozdane - wyniki, laureaci, zwycięzcy, kategorie

Galę rozdania Złotych Globów 2018 poprowadził Seth Meyers. Była to już 75. gala rozdania tych prestiżowych nagród. Większość gwiazd pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnych kreacjach, co było znakiem protestu przeciwko molestowaniu i nawiązaniem do akcji #MeToo.

W tym roku mieliśmy polski akcent, bowiem film "Twój Vincent" dostał nominację, ale ostatecznie nie wygrał w swojej kategorii. A kto zwyciężył?

Złote Globy 2018 NAJLEPSZY FILM DRAMATYCZNY:

"Czwarta władza"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Tamte dni, tamte noce"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - zwycięzca

Złote Globy 2018 NAJLEPSZY FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL:

"Disaster Artist"

"I, Tonya"

"Król rozrywki"

"Lady Bird" - zwycięzca

"Uciekaj!"

Złote Globy 2018 REŻYSERIA:

Guillermo del Toro, "Kształt wody"- zwycięzca

Martin McDonagh, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Christopher Nolan, "Dunkierka"

Ridley Scott, "Wszystkie pieniądze świata"

Steven Spielberg, "Czwarta władza"

Złote Globy 2018 SCENARIUSZ:

"Kształt wody"

"Lady Bird"

"Czwarta władza"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - zwycięzca

"Gra o wszystko"

Złote Globy 2018 AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:

Timothee Chalamet, "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis, "Nić widmo"

Tom Hanks, "Czwarta władza"

Gary Oldman, "Czas mroku" - zwycięzca

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

Złote Globy 2018 AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:

Jessica Chastain, "Gra o wszystko"

Sally Hawkins, "Kształt wody"

Frances McDormand, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - zwyciężczyni

Meryl Streep, "Czwarta władza"

Michelle Williams, "Wszystkie pieniądze świata"

Złote Globy 2018 AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:

Steve Carell, "Wojna płci"

Ansel Elgort, "Baby Driver"

James Franco, "The Disaster Artist" - zwycięzca

Hugh Jackman, "Król rozrywki"

Daniel Kaluuya, "Uciekaj!"

Złote Globy 2018 AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:

Judi Dench, "Powiernik królowej"

Helen Mirren, "The Leisure Seeker"

Margot Robbie, "I, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird" - zwyciężczyni

Emma Stone, "Wojna płci"

Złote Globy 2018 AKTOR DRUGOPLANOWY:

Willem Dafoe, "The Florida Project"

Armie Hammer, "Tamte dni, tamte noce"

Richard Jenkins, "Kształt wody"

Christopher Plummer, "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - zwycięzca

Złote Globy 2018 AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Mary J. Blige, "Mudbound"

Hong Chau, "Pomniejszenie"

Allison Janney, "I, Tonya" - zwyciężczyni

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "Kształt wody"

Złote Globy 2018 FILM NIEANGLOJĘZYCZNY:

"A fantastic woman" (Chile)

"Najpierw zabili mojego ojca" (Indie)

"Niemiłość" (Rosja)

"The Square" (Szwecja, Niemcy, Francja)

"W ułamku sekundy" (Niemcy, Francja) - zwycięzca

Złote Globy 2018 FILM ANIMOWANY:

"Coco" - zwycięzca

"Dzieciak rządzi"

"Fernando"

"The Breadwinner"

"Twój Vincent"

Złote Globy 2018 MUZYKA FILMOWA:

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Kształt wody", Alexandre Desplat - zwycięzca

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Dunkierka"

Złote Globy 2018 PIOSENKA:

Home, "Ferdynand"

Mighty River, "Mudbound"

Remember Me, "Coco"

The Star, "Pierwsza gwiazdka"

This Is Me, "Król rozrywki" - zwycięzca

Złote Globy 2018 NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:

"The Crown"

"Gra o tron"

"Opowieść podręcznej" - zwycięzca

"Stranger things"

"Tacy jesteśmy"

Złote Globy 2018 NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY LUB MUSICAL:

"Czarno to widzę"

"The Marvelous Mrs. Maisel" - zwycięzca

"Specjalista od niczego"

"SMILF"

"Will i Grace"

Złote Globy 2018 FILM TELEWIZYJNY LUB MINISERIAL:

"Wielkie kłamstewka" - zwycięzca

"Fargo"

"Konflikt: Bette i Joan"

"Grzesznica"

"Top of the Lake: China Girl"

Złote Globy 2018 AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "Tacy jesteśmy" - zwycięzca

Freddie Highmore, "The Good Doctor"

Bob Odenkirk, "Zadzwoń do Saula"

Liev Schreiber, "Ray Donovan"

Złote Globy 2018 AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Caitriona Balfe, "Outlander"

Claire Foy, "The Crown"

Maggie Gyllenhall, "Kroniki Times Square"

Katherine Langford, "Trzynaście powodów"

Elisbeth Moss, "Opowieść podręcznej" - zwyciężczyni

Złote Globy 2018 AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

Pamela Adlon, "Lepsze życie"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel" - zwyciężczyni

Issa Rae, "Niepewne"

Frankie Shaw, "SMILF"

Złote Globy 2018 AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

Anthony Anderson, "Czarno to widzę"

Aziz Ansari, "Specjalista od niczego" - zwycięzca

Kevin Bacon, "I Love Dick"

William H. Macy, "Shameless – Niepokorni"

Eric McCormack, "Will i Grace"

Złote Globy 2018 AKTORKA W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Jessica Biel, "Grzesznica"

Nicole Kidman, "Wielkie kłamstewka" - zwyciężczyni

Jessica Lange, "Konflikt: Bette i Joan"

Susan Sarandon, "Konflikt: Bette i Joan"

Reese Witherspoon, "Wielkie kłamstewka"

Złote Globy 2018 AKTOR W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Robert De Niro, "Arcyoszust"

Jude Law, "Młody papież"

Kyle MacLachlan, "Twin Peak"

Ewan McGregor, "Fargo" - zwycięzca

Geoffrey Rush, "Geniusz"

Złote Globy 2018 AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

David Harbour, "Stranger Things"

Alfred Molina, "Konflikt: Bette i Joan"

Christian Slater, "Mr. Robot"

Alexander Skarsgard, "Wielkie kłamstewka" - zwycięzca

David Thewlis, "Fargo"

Złote Globy 2018 AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

Laura Dern, "Wielkie kłamstewka" - zwyciężczyni

Ann Dowd, "Opowieść podręcznej"

Chrissy Metz, "Tacy jesteśmy"

Michelle Pfeiffer, "Arcyoszust"

Shailene Woodley, "Wielkie kłamstewka"