Złote Globy 2018 rozdane! Ceremonia wręczenia prestiżowych nagród filmowych odbyła się w nocy z 7 na 8 stycznia w Los Angeles. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć Dakoty Johnson, która jest w trakcie promocji filmu "Nowe oblicze Greya" (polska premiera 9 lutego). Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w długiej sukni w kolorze czarnym, tym samym dołączając do akcji gwiazd, które wybierając na ceremonię Złotych Globów czarne stylizacje, zamanifestowały swój sprzeciw wobec molestowania seksualnego. Było to nawiązanie do akcji #MeTo, do której za pośrednictwem internetu dołączyły kobiety z całego świata.

Dakota Johnson na Złotych Globach 2018 pojawiła się w czarnej, pozornie bardzo skromnej sukni z domu mody Gucci. Jednak, gdy się odwróciła... Musicie zobaczyć to zdobienie na plecach! Robi wrażenie!

