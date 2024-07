Paparazzi przyłapali Kate Moss, gdy ta spacerowała ze swoim mężem po ulicach Londynu. Gwiazda miała na sobie futrzany płaszcz w odcieniu jasnego niebieskiego nazywanego "baby blue".

Modelka na co dzień nosi również poprzecierane dżinsy (znaleźliśmy takie w H&M, za ok. 149 złotych), sweter z wysokim kołnierzem (podobny znaleźliśmy w Topshop, za ok. 200 złotych) oraz długi, wiszący naszyjnik. Biżuterię w tym stylu możecie kupić w Reserved już za 24 złote. Ten casualowy zestaw Kate Moss połączyła z szałowymi botkami w stylu kowbojskim od Isabel Marant. Podobne możecie kupić w kilku sieciowych sklepach, m.in. Zara, H&M i River Island, już od ok. 149 złotych.

