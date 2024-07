Gwiazdy doskonale wiedzą co robić, żeby mieć piękną, promienną cerę. Ich sekretem jest nawilżanie! Podstawą jest picie wody - gwiazdy dbają o to, by nawilżać się od wewnątrz, a butelka wody to ich podstawowy "gadżet". Pytane w wywiadach co robią, żeby wyglądać młodo, niemal wszystkie odpowiadają to samo - piją mnóstwo wody, nigdy nie zapominają o demakijażu i... używają dobrych kremów nawilżających. Jennifer Aniston przyznaje, że wypija conajmniej trzy, Kristen Steward około dwóch, a Kate Hudson i Eva Mendes piją aż cztery litry wody dziennie!

Jeżeli uzupełniłaś niedobory wody w organizmie czas na zakup kremu nawilżającego! Ważne, żeby był dobrze dopasowany do twojego typu cery. Masz tłustą cerę i myślisz, że krem nawilżający nie jest dla ciebie? To mit! Nawilżać musisz także cerę mieszaną i tłustą - często przetłuszcza się ona nadmiernie, właśnie dlatego, że jest odwodniona. Lekkie hydro-kremy Soraya z serii Ideal Beauty składają się w 80% z wody i zawierają składniki odpowiednie do różnych typów cery - normalnej, suchej i wrażliwej lub tłustej i mieszanej.

Partnerem publikacji jest Soraya