Dlaczego Monika Richardson rozwodzi się? "Byłam złodziejką męża, złą macochą..." Co ma na myśli?

Od rozstania Moniki Richardson z mężem Zbigniewem Zamachowskim minęło zaledwie trzy miesiące. W marcu paparazzi przyłapali aktora podczas wyprowadzki ze wspólnego mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Spekulowano wówczas, że małżeństwo Zamachowskich przechodzi poważny kryzys. Wkrótce przykre informacje się potwierdziły. Co więcej, okazało się, że ich relacja została wystawiona na próbę o wiele wcześniej. Powód? Zbigniew Zamachowski miał się zbliżyć do innej kobiety, która jest znaną aktorką. Rzekomo w trakcie związku z Moniką aktor związał się z Gabrielą Muskałą – znaną widzom z takich produkcji jak "Moje córki krowy", "Proceder", czy "Warsaw by night".

Zbyszek znowu się zakochał i to z wzajemnością. Muskała jest aktorką, więc jak nikt rozumie huśtawkę nastrojów partnera. Jest czuła i subtelna, o czym przekonał się, gdy opiekowała się nim, kiedy dopadł go koronawirus. Nie lubi opowiadać o swoim życiu prywatnym. Jest więc przeciwieństwem jego żony - cytował słowa informatora jeden z tygodników.

Kilka tygodni później Monika Richardson też zaskoczyła swoich fanów. Podczas wywiadu, który przeprowadzała dla jednej z gazet, poznała producenta filmowego Konrada Wojterkowskiego. Ich relacja szybko przerodziła się w uczucie, a para ogłosiła, że jest razem.

To jest Monika Richardson, która przeprowadzała ze mną wywiad. Jakiś czas później, spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy ... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej, niż tylko na wieczorne rozmowy. Jak długo los obdarzy nas radością wspólnego obcowania, nie wiemy. Wiemy jedno: życie jest za krótkie, żeby marnować je na bycie samotną matką czy ojcem, więc jesteśmy razem - napisał Wojterkowski na Instagramie.

Monika Richardson w mocnych słowach o związku ze Zbigniewem Zamachowskim

Jak czytamy w "Party", Richardson i Wojterkowski właśnie wrócili z pierwszego wspólnego urlopu. Para spędziła go na Costa Blanca w Hiszpanii. Zakochani zdecydowali się też pokazać po raz pierwszy na ściance – pozowali razem podczas wydarzenia Lwice Biznesu. Niektórym internautom wcale nie spodobało się, że dziennikarka obnosi się z nowym związkiem. Krytykowali ją, że zbyt łatwo zamknęła poprzedni rozdział życia. Co na to Monika? Odpowiadając na te zarzuty zdradziła, jak wyglądało jej małżeństwo ze Zbigniewem Zamachowskim. Padły mocne słowa...

Długo będę się leczyć z mojego dziesięcioletniego związku, w którym byłam złodziejką męża, złą macochą i osobą współuzależnioną jednocześnie. Może nigdy nie dojdę do siebie w pełni. Na razie po prostu staram się nie pozwolić na to, żeby w tej żałobie emocji życie przepłynęło mi między palcami. - odpisała.

O co chodzi? Gdy Richardson ujawniła, że jest w związku z Zamachowskim, zarzucano jej, że to przez nią aktor zostawił żonę Aleksandrę Justę i czworo dzieci. Potem najstarsza z tej czwórki, Maria, napisała list otwarty do Richardson, w którym podkreślała, że dzieci Zbigniewa nie akceptują macochy. A kwestia współuzależnienia? Nie wiadomo, co Monika miała na myśli, bo mimo wielu prób nie udało się z dziennikarką skontaktować. Czy niebawem światło dzienne ujrzą nowe fakty dotyczące rozstania Zamachowskich?

Monika Richardson i jej nowy partner Konrad Wojterkowski zadebiutowali niedawno na jednej z imprez. Tego wieczoru byli najchętniej fotografowaną parą!

Dziennikarka czeka na rozwód ze Zbigniewem Zamachowskim. Sam aktor na razie nie zabiera głosu w sprawie rozwodu z prezenterką.