Wiadomość o śmierci syna Sylwii Peretti wstrząsnęła opinią publiczną, a teraz pojawiają się nowe szczegóły, które budzą coraz więcej emocji i pytań. Prokuratura stara się rozwikłać zagadkę nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku, kiedy to doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W zdarzeniu, oprócz Patryka Perettiego zginęło także trzech mężczyzn: Marcin H., Michał G. oraz Aleksander T. Kluczowy świadek, turysta z Wielkiej Brytanii, odmówił współpracy, co utrudnia zrozumienie pełnego obrazu tej tragedii.

Przełom ws. śmierci syna Sylwii Peretti? Jest nowy świadek

Podczas gdy dochodzenie trwa, pytania o to, w jakich dokładnie okolicznościach zginął latem 2023 roku syn Sylwii Peretti wciąż pozostają bez odpowiedzi. Mimo że turysta nie miał wpływu na przebieg zdarzenia, jego relacja mogła przynieść nowe światło na pewne aspekty tej nocy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec, podkreśla znaczenie rekonstrukcji zdarzeń stworzonej przez biegłego, ale nie ukrywa, że brak zeznań świadka to istotna luka w sprawie. Decyzja Brytyjczyka zgodna z prawem jego kraju stawia polskie służby przed kolejnym wyzwaniem, co tylko podsyca zainteresowanie i emocje wśród obserwatorów.

Świadek odmówił składania wyjaśnień. Takie miał prawo. Nie jest to jednak duży problem, ponieważ otrzymaliśmy już również opinię biegłego ds. rekonstrukcji wypadków i jednoznacznie wskazuje ona, że wtargnięcie pieszego na jezdnię w żadnym stopniu nie przyczyniło się do tego wypadku - przekazała ''Faktowi'' prok. Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Sylwia Peretti, znana z programu "Królowe życia", wciąż zmaga się z ogromnym bólem po stracie syna. W sieci często daje znać, jak głęboko dotknęła ją ta tragedia. „Kocham nad życie, tęsknię na zawsze” – wyznaje celebrytka, otwierając przed fanami swoje najgłębsze emocje. Słowa te odzwierciedlają nie tylko osobisty dramat matki, ale także wpływ tej tragedii na społeczność obserwującą jej życie.

Czy w obliczu milczenia kluczowego świadka możliwe będą nowe przełomy w śledztwie? Śledztwo ma zakończyć się w grudniu tego roku, ale czy po drodze pojawią się jeszcze bardziej zaskakujące informacje, które wpłyną na ostateczny przebieg sprawy? Wciąż nie brak spekulacji, a opinia publiczna z zapartym tchem czeka na dalszy rozwój wydarzeń.

