Zagraniczne strony internetowe i blogerzy rozpisują się o sukcesie polskiej marki La Mania, za którą stoi Joanna Przetakiewicz.

Reklama

Sukcesem numer jeden jest fakt, że kreacje polskiej marki są w regularnej sprzedaży w londyńskim Harrodsie, jednym z najbardziej ekskluzywnych domów handlowych na świecie. Sukcesem numer dwa jest to, że dyrektor kreatywna marki coraz częściej doceniana jest na zachodzie za swój styl. Podczas imprez, czy różnego rodzaju wystaw, w których Joanna Przetakiewicz bierze udział, amerykańscy fotoblogerzy modowi wybierają właśnie jej stylizacje za najciekawsze. Tak było np. w przypadku Billa Cunninghama, pracującego dla The New York Times.

Oprócz tego twarzami najnowszej jesienno-zimowej kampanii La Manii zostały wschodzące gwiazdy światowego modelingu. Piękne Polki Daga Ziober i Zuzanna Bijoch.

Reklama

Joanna Przetakiewicz – czy mamy lepszy „towar” eksportowy niż ją? Piękna i świetnie ubrana rodaczka jest aktualnie naszą najlepszą wizytówką.