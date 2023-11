1 z 6

Reprezentacja Polski na Eurowizję 2018 ma za sobą pierwsze próby, w tym generalną, na głównej scenie w Lizbonie, gdzie odbędzie się konkurs. Jak będzie wyglądał występ Gromee'go i Lukasa Meijera z piosenką "Light me up" już dziś, 10 maja? Co powiedzieli podczas konferencji prasowej oraz jaka niemiła niespodzianka spotkała Meijera po przyjeździe do Lizbony? Poznajcie wszystkie szczegóły oraz zobaczcie materiał.

Występ Polski na Eurowizji 2018 - próby

Podczas pierwszej próby reprezentacji Polski, czyli Gromee, Lukas Meijer, chórzystki: Mahan Moin, Kasia Dereń i Sara Chmiel-Gromala oraz gitarzysta Christian Rabb nie wystąpili w strojach scenicznych, które zobaczymy podczas właściwego występu. A to wszystko za sprawą... zagubionego bagażu Lukasa Meijera. Jego walizka zaginęła podczas podróży do Lizbony. Lukas miał tam właśnie sceniczny kostium, a także inne ubrania, leki oraz kapelusz, w którym planował zaśpiewać. Pozostała część polskiej ekipy podczas prób solidarnie wystąpiła na czarno w "ubraniach codziennych":

Lukas Meijer, który wraz z Gromee’em reprezentuje w tym roku Polskę na Eurowizji, stracił swój bagaż. Jego walizki zostały zagubione podczas podróży wokalisty liniami Tap Portugal ze Sztokholmu do Lizbony. Bagaż zawierał nie tylko ubrania, ale również biżuterię, leki i kostiumy sceniczne. Nie wiadomo kiedy artysta odzyska bagaże. Przedstawiciele Tap Portugal nie wiedzą, gdzie obecnie znajduje się bagaż. Bagaż straciła również Mahan Moin, która miała wystąpić na scenie i zaśpiewać chórki" - napisał Mateusz Grzesiński, szef polskiej delegacji na Eurowizję.

Na szczęście bagaż udało się odzyskać i w kolejnych dniach Lukas występował już w stroju scenicznym - m.in. podczas drugiej próby.

Wracając do występu - jak będzie wyglądał? Podczas utworu "Light me up" zostaną wykorzystane ciekawe efekty pirotechniczne, głównie podczas refrenu. Bardzo dynamiczna jest gra świateł, dominują kolory niebieski, czarny i fioletowy. W centralnej części sceny stoi Gromee, który stoi na gigantycznym podeście przy konsoli, oświetlonej różowymi LEDowymi paskami. Kamera jednak najczęściej pokazuje wokalistę, Lukasa, który po drugim refrenie przechodzi na wybieg.

Szanse Polaków na awans do finału

Jak aktualnie wygląda pozycja Polski w rankingach? Gromee i Lukas Meijer zajmują aktualnie najwyższą, 24. pozycję w rankingach (według eurovisionworld.com/odds/eurovision, strony zrzeszającej wszelkie rankingi bukmacherskie dotyczące Eurowizji 2018). Co do drugiego półfinału - Polska bez problemu powinna awansować do finału i to z 6. pozycji.

Murowanym kandydatem do zwycięstwa jest Cypr! Na kolejnych miejscach znajdują się Norwegia oraz Izrael.

Zobaczcie zdjęcia i nagranie z próby!