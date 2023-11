Reklama

Znamy skład polskiego jury na Eurowizję 2018! Każdy z 43 krajów, które wezmą udział w głosowaniu na Eurowizji 2018, wyłonił pięciu jurorów, którzy przyznają swoje punkty - od 1 do 12. Potem zostaną one zsumowane w rankingu ogólnym, co przełoży się na punkty główne, stanowiące 50% głosów z kraju - drugie 50% przyznają widzowie. W komisji jurorskiej w Polsce zasiądą: Michał Szpak, Sławek Uniatowski, Natalia Szroeder, Michał Grott oraz Dorota Szpetkowska, przewodnicząca.

A to oznacza, że Michał Szpak kolejny raz odegra znaczącą rolę na Eurowizji! W 2016 kraju reprezentował nasz kraj ze świetnym rezultatem (8. miejsce), w 2017 roku był gwiazdą specjalną polskich preselekcji, a teraz będzie oceniał występy innych uczestników.

Warto dodać, że w systemie głosowanie jurorów doszło do zmiany. Najwyższe noty jurora z danego kraju będą miały wyższą wagę niż te niższe.

Zdarzały się przypadki, gdzie głosy jednego z jurorów znacznie różniły się od pozostałych (np. wszyscy dali 12 punktów piosence, a jeden członek komisji ocenił ją na ostatnie miejsce), co sprawiało, że utwór, który był faworytem większości jurorów tracił szansę na otrzymanie „dużej” dwunastki z danego kraju. Teraz ma się to zmienić – jurorzy nadal będą w ten sam sposób przyznawać swoje punkty, jednak po ich zaksięgowaniu, noty będą przeliczone zgodnie z ustalonym przez EBU systemem wag, w którym noty 12, 10 i 8 punktów będą się liczyły znacznie bardziej niż pozostałe. Na podstawie wszystkich ocen wyciągnięta zostanie średnia punktów dla każdego kraju i po uszeregowaniu od najwyższej do najniższej powstanie pełen ranking komisji krajowej. Tym samym wola większości będzie ważniejsza od gustu jednostki - czytamy na dziennik-eurowizyjny.pl.

Punkty jurorów poda Marcelina Zawadzka.

Michał Szpak w jury Eurowizji 2018!

W jury pojawi się również Natalia Szroeder.

A także Sławek Uniatowski.