Eurowizja zaczyna się 8 maja wtorek - pierwszy półfinał, z którego do finału przejdzie 10 państw. Z 2. półfinału (w którym startuje Polska) przyjedzie do finału kolejne 10 państw.

Automatycznie w finale są:

Hiszpania – Alfred & Amaia Tu Canción

Portugalia – Cláudia Pascoal O Jardim

Wielka Brytania – Surie Storm

Francja – Madame Monsieur Mercy

Niemcy – Michael Schulte You Let Me Walk Alone

Włochy– Ermal Meta & Fabrizio Moro Non Mi Avete Fatto Niente