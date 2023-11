Reklama

Eurowizja 2018: zmienia się miejsce Polski w rankingach bukmacherów! I niestety, jest ono coraz niższe. Jeszcze kilka tygodni temu Gromee i Lukas Meijer znajdowali się na 33. miejscu (według eurovisionworld.com/odds/eurovision, strony, która na której można śledzić szanse poszczególnych krajów na wygraną na Eurowizji 2018). Teraz reprezentanci Polski znajdują się na 36. pozycji. Tak nisko w rankingach jeszcze nie byliśmy :(

Warto jednak dodać, że Gromee i Lukas Meijer robią wszystko, żeby wypromować swój utwór "Light me up" w całej Europie. Na początku wzięli udział w eurowizyjnej imprezie w Londynie, a teraz w Amsterdamie - "Eurovision in Concert". Zostali świetnie przyjęci przez publiczność!

Panowie opuścili imprezę w Izrealu, ponieważ nagrywali tzw. pocztówkę, która zostanie wyemitowana przed ich występem na Eurowizji 2018:

Telewizja RTP zdecydowała, że polska reprezentacja nagra ją w miejscowości Mafra, 28 kilometrów od Lizbony, nad oceanem oraz w Ericeirze, która znana jest ze świetnym warunków do windsurfingu i od lat przyciąga zarówno Portugalczyków jak i zagranicznych turystów. Polska pocztówka będzie więc pełna widoków oceanu, plaży i pięknego wybrzeża oraz…desek surfingowych, z czego jedna z nich przyozdobiona będzie logiem Eurowizji i flagą Polski. Efekt pracy ekipy RTP zobaczymy już 10 maja podczas II półfinału konkursu w Lizbonie - czytamy na dziennik.eurowizyjny.pl

Jak myślicie, czy jednak wygrają?

