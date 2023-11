Reklama

Eurowizja 2018 zbliża się wielkimi krokami. Dlatego mamy dla Was przewodnik - gdzie i kiedy oglądać konkurs? Czy można go zobaczyć w sieci? Kiedy wystąpią Polacy? Oto wszystkie niezbędne informacje dla wszystkich fanów eurowizyjnych emocji.

Eurowizja 2018 - gdzie oglądać? Kiedy występ Polaków?

Eurowizja 2018 odbędzie się Lizbonie w dniach 8-12 maja:

8 maja - I półfinał

10 maja - II półfinał (z udziałem Polski)

12 maja - FINAŁ.

Wszystkie trzy koncerty będzie można oglądać na żywo w TVP 1 od godziny 21.00. Eurowizję 2018 online w sieci będzie na specjalnym serwisie eurowizja.tvp.pl. Gromee i Lukas Meijer, którzy reprezentują nasz kraj, zaśpiewają z numerem 11. podczas drugiego półfinału (w jego drugiej części).

Eurowizja 2018: najnowsze notowania bukmacherów. Szanse Polski?

Do tej pory Polska znajdowała się dość nisko w rankingach bukmacherów. Niestety, mimo szerokiej promocji w Europie podczas imprez eurowizyjnych, nic się nie zmieniło. Aktualnie Polacy plasują się na 34. pozycji. Aktualną lokatę naszego kraju można sprawdzać na stronie eurovisionworld.com/odds/eurovision, zrzeszającej wszelkie notowania bukmacherów. Numerem jeden niezmiennie pozostaje Izrael, który reprezentuje Netta z utworem "Toy". Wysoko są również Francja, Bułgaria, Australia oraz Czechy.

Eurowizja 2018: Kto poda polskie punkty?

Wybór osoby, która poda polskie punkty na Eurowizji zawsze budzi spore emocje. W poprzednich latach były to m.in. Ola Ciupa oraz Anna Popek.

W tym rok TVP stawia na Marcelinę Zawadzką, prowadzącą "Pytanie na śniadanie" oraz "Bake off - ale ciacho!"

Eurowizja 2018 - zmiana w zasadach głosowania jury!

W tym roku organizatorzy wprowadzili małą, ale znaczącą zmianę w głosowaniu jurorów. Przypomnijmy - na Eurowizji obowiązuje rozkład głosów 50/50 (50% głosów to głosy jury, 50% to głosy widzów). W każdym kraju w jury zasiada 5 jurorów, którzy przyznają punkty od 1 do 12, a na ich podstawie tworzy się ogólny rankingi i przyznaje punkty główne. Czego dotyczy zmiana? Trzy najwyższe noty jurorskie (8, 10 i 12 pkt) będą liczyły się znacznie bardziej:

Często jednak zdarzały się przypadki, gdzie głosy jednego z jurorów znacznie różniły się od pozostałych (np. wszyscy dali 12 punktów piosence, a jeden członek komisji ocenił ją na ostatnie miejsce), co sprawiało, że utwór, który był faworytem większości jurorów tracił szansę na otrzymanie „dużej” dwunastki z danego kraju. Teraz ma się to zmienić – jurorzy nadal będą w ten sam sposób przyznawać swoje punkty, jednak po ich zaksięgowaniu, noty będą przeliczone zgodnie z ustalonym przez EBU systemem wag, w którym noty 12, 10 i 8 punktów będą się liczyły znacznie bardziej niż pozostałe. Na podstawie wszystkich ocen wyciągnięta zostanie średnia punktów dla każdego kraju i po uszeregowaniu od najwyższej do najniższej powstanie pełen ranking komisji krajowej. Tym samym wola większości będzie ważniejsza od gustu jednostki - czytamy na dziennik-eurowizyjny.pl.

Będziecie oglądać Eurowizję?

Polskę będą reprezentować Gromee i Lukas Meijer!

Na scenie pojawi się również Sara Chmiel Gromala, żona Gromee'go oraz wokalistka zespołu Łzy!

Polskie punkty poda Marcelina Zawadzka.