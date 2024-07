Aż trzy duże stacje telewizyjne zdecydowały się na przywitanie nowego 2014 roku wielkim koncertem z udziałem gwiazd. Każdy z nich naszpikowany był najpopularniejszymi polskimi artystami, ale zwycięzca tej rywalizacji mógł być tylko jeden. Okazało się, że najwięcej widzów przyciągnął Polsat. Przypomnijmy: Są już oficjalne wyniki oglądalności sylwestrowej nocy

Polsat postawił na mieszankę weteranów sceny muzycznej i obiecujących debiutantów. W tej drugiej grupie była Margaret, która podbiła serca publiczności hitowym singlem i klipem do "Thank You Very Much". W Gdyni zaprezentowała też swój najnowszy singiel zwiastujący jej debiutancki album. Utwór "Wasted" utrzymany jest w firmowej już stylistyce Margaret retro-pop i zdecydowanie od razu wpada w ucho. Jest oczywiście napisany po angielsku, co sugeruje, że i tym razem wokalistka przymierza się do podboju zagranicznych list przebojów.

Tak prezentuje się na scenie Margaret ze swoim nowym singlem. "Wasted" zostanie przebojem?

