Niedawno pisaliśmy, że Kora jest wkurzona na Dodę, że ta dostanie dwa razy większe honorarium za występ na festiwalu "Top Trendy". Kora od dawna nie przepada za Dodą. Podobno uważa, że cały image Dody i jej repertuar jest po prostu śmieszny.

Kora pała do Dody taką nienawiścią, że jak donosi "Fakt" nie zgodziła się by mieszkały w jednym hotelu. Organizatorzy "Top Trendy" umieścili swoich artystów w luksusowym hotelu nad brzegiem morza. Po tym jak starsza koleżanka Rabczewskiej postawiła veto, Doda została przeniesiona do innego, mniej luksusowego hotelu.

Na szczęście artystki nie spotkają się na scenie. Doda występuje w piątek, a Kora w niedzielę.

