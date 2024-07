Nawet dwa razy do roku zmagamy się ze wzmożonym wypadaniem włosów. Włosy znajdujemy wszędzie - na szczotce, pod prysznicem, czy na poduszce. Firmy kosmetyczne proponują wiele śródków na taką dolegliwość, jednak marka Klorane zaprezentowała unikalne połączenie składników.

Nowa propozycja Laboratoriów KLORANE to synergiczne połączenie objęte patentem, łączące wyjątkowo skuteczne składniki wzmacniające i pobudzające włosy: chininę z kofeiną. Laboratoria Klorane wykazały, iż skuteczność chininy po połączeniu z kofeiną wzrasta aż 8-krotnie, czyniąc kompleks chinina-kofeina 10-krotnie skuteczniejszym w przeciwdziałaniu okresowemu wypadaniu włosów.



Nowa Kuracja Klorane jest zawarta w praktycznym flakonie z końcówką umożliwiającą szybką, wygodną aplikację pozwalającą na precyzyjne nałożenie preparatu na skórę głowy i równomiernie na całej długości włosów. Produkt jest przyjemny w użyciu, nie powoduje przetłuszczania ani sklejania włosów, ułatwia układanie, ma świeży, drzewny zapach.



Produkt należy stosować 2-3 razy w tygodniu przez 6 tygodni, na czystą skórę głowy i na włosy suche lub wilgotne. Jeśli to możliwe – Kurację warto aplikować wieczorem.

1 flakon Kuracji Klorane stanowi pełną, 3-miesięczną kurację przeciw okresowemu wypadaniu włosów.



100 ml – ok. 140 zł (w aptekach od marca 2012)

W serii znajdą się także inne produkty do pielęgnacji osłabionych włosow - m.in. szampon, tabletki, oraz balsam.